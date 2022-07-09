Kurbanlıkların kanı derelere aktı, suyun rengi kırmızıya döndü - Son Dakika
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Kurbanlıkların kanı derelere aktı, suyun rengi kırmızıya döndü

09.07.2022 18:28
Kurbanlıkların kanı derelere aktı, suyun rengi kırmızıya döndü

KOCAELİ'nin Gölcük ve Karamürsel ilçesinde kesilen kurbanlıkların kanı, kanallardan derelere aktı.

KOCAELİ'nin Gölcük ve Karamürsel ilçesinde kesilen kurbanlıkların kanı, kanallardan derelere aktı. Derelerin rengi kırmızıya dönerken, su yüzeyinde köpük tabakalarının oluştuğu görüldü.

Gölcük ve Karamürsel ilçesinde, Kurban Bayramı'nın birinci gününde kesilen kurbanlık hayvanların kanı, kanallar aracılığıyla derelere aktı. Rengi kırmızıya dönen derelerin çevresinden ağır koku yayılırken, su yüzeyinde ise köpük tabakalarının oluştuğu görüldü. Rengi değişen ve köpüren derelerde kötü görüntü oluştu.


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Kaynak: DHA

Karamürsel, Gölcük, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurbanlıkların kanı derelere aktı, suyun rengi kırmızıya döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurbanlıkların kanı derelere aktı, suyun rengi kırmızıya döndü - Son Dakika
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