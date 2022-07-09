Gölcük ve Karamürsel ilçesinde, Kurban Bayramı 'nın birinci gününde kesilen kurbanlık hayvanların kanı, kanallar aracılığıyla derelere aktı. Rengi kırmızıya dönen derelerin çevresinden ağır koku yayılırken, su yüzeyinde ise köpük tabakalarının oluştuğu görüldü. Rengi değişen ve köpüren derelerde kötü görüntü oluştu.

Kaynak: DHA

Karamürsel, Gölcük, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kurbanlıkların kanı derelere aktı, suyun rengi kırmızıya döndü - Son Dakika

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