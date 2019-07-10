"Kurbanlıkların yüzde 100'ü yerli olacak"
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Ceylan, "Kurbanlıkların yüzde 100'ü yerli olacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Ceylan, "Kurbanlıkların yüzde 100'ü yerli olacak. Bu sene kurbanda ithalat düşünülmüyor." dedi. Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:22
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