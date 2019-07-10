Son Dakika Haberleri: "Kurbanlıkların yüzde 100'ü yerli olacak"
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"Kurbanlıkların yüzde 100'ü yerli olacak"

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Ceylan, "Kurbanlıkların yüzde 100'ü yerli olacak.

CEO, Ekonomi
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Ceylan, "Kurbanlıkların yüzde 100'ü yerli olacak. Bu sene kurbanda ithalat düşünülmüyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:22 
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