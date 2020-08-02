Kurbanlıklarını kesenler Aydos Ormanı'na koştu - Son Dakika

Bayramda kurbanlıklarını kesen vatandaşlar, soluğu mangal başında aldı. Aydos Ormanı'na aileleriyle birlikte gelen İstanbullular piknik yaparak tatilin tadını çıkarttı.

Bayram tatilini İstanbul'da geçirmek isteyenler, aileleriyle birlikte Kartal'da bulunan Aydos Ormanı'na akın etti. Kurbanlıklarını kesen vatandaşlar, Aydos Gölü'nün etrafında mangal yakarak doğanın tadını çıkarttı. Kimileri hamakta sallanırken kimileri ise Aydos Gölü'nde deniz bisikletine binerek vakit geçirdi. Bir ailenin yanlarında getirdikleri bağlama eşliğinde türküler söylediği görüldü. Mangal yapan bir vatandaş, "Ailemizle birlikte geldik. Kurbanımızı kestik. Şimdi tavuklarımızı pişiriyoruz sonra da kaburgalarımızı pişireceğiz. Allah kabul etsin." dedi.

İsmini vermek istemeyen başka bir kişi ise, "Kurbanımızı kesip kıyma yaptık. Ailemizle güzel bir piknik yapıyoruz. Semaverimiz de var. Biz bu sene buraya ilk kez geldik. Gayet güzel bir yer, açık hava, temiz. Konumdan da memnunuz, gerçi biraz dumanlı hava ama ortam güzel." diye konuştu.