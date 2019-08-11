Kurbanlıklarını üst geçitten geçirmek isteyenler zorlandı

Antalya'da, Kurban Bayramı'nın ilk günü, kentteki hayvan pazarı ve kurban kesim yerlerinde yoğunluk yaşandı.

Antalya'da, Kurban Bayramı'nın ilk günü, kentteki hayvan pazarı ve kurban kesim yerlerinde yoğunluk yaşandı.

Pazar ve kesim yerlerinin çevresinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, yoğunluğu azaltmak için çaba sarf etti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası binası karşısındaki pazardan satın aldıkları kurbanlık hayvanları, yolun karşısına park ettikleri araçlarına götürmek için üst geçidi kullanmak isteyenler zorlandı. Bazı vatandaşlar satın aldıkları küçükbaş hayvanları omuzlarına alarak taşımaya çalıştı.

Kurbanlık satın alan Ali Sayın, sıcak havada keçileri üst geçitten geçirmenin zor olduğunu ifade etti.

Besicilerden Emine Akın da bu seneki kurbanlık satışlarından memnun olduğunu söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Mansur Yavaş, Halk Market'i kurmasının gerekçesini açıkladı

Bayram tatili faciaya döndü! Anne ve 4 aylık çocuğu hayatını kaybetti

Kesilmek üzereyken kaçan kurbanlık boğa sahiplerini 20 kilometre peşinde koşturdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu aracılığıyla Mehmetçik'e bayram mesajı yolladı