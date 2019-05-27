Son Dakika Haberleri: “Kurda, kuşa, aşa… ve göze”

“Kurda, kuşa, aşa… ve göze”

1 saat önce

Lalehan Uysal'ın tohum fotoğrafları sergisi, Oxford, Gaziantep ve Adana'dan sonra İstanbul'da "Kurda, Kuşa, Aşa... ve Göze" adıyla Ark Kültür'de açıldı.

“Kurda, kuşa, aşa… ve göze”, System.String[]
Lalehan Uysal'ın tohum fotoğrafları sergisi, Oxford, Gaziantep ve Adana'dan sonra İstanbul'da "Kurda, Kuşa, Aşa… ve Göze" adıyla Ark Kültür'de açıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:08 
Adana, Uysal, Ekonomi
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