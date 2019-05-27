“Kurda, kuşa, aşa… ve göze”
1 saat önce
Lalehan Uysal'ın tohum fotoğrafları sergisi, Oxford, Gaziantep ve Adana'dan sonra İstanbul'da "Kurda, Kuşa, Aşa... ve Göze" adıyla Ark Kültür'de açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:08
Lalehan Uysal
'ın tohum fotoğrafları sergisi, Oxford, Gaziantep
ve Adana
'dan sonra İstanbul
'da "Kurda, Kuşa, Aşa… ve Göze" adıyla Ark Kültür'de açıldı.
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