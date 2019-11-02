Son Dakika Haberleri: Kurdeleyi torunu kesti
Son Dakika Yaşam Kurdeleyi torunu kesti

Kurdeleyi torunu kesti

6 saat önce

Erzurum'da Gazeteci-Yazar Vedat Refayeli, ikinci kişisel karikatür sergisini düzenlenen törenle açtı.

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Erzurum'da Gazeteci-Yazar Vedat Refayeli, ikinci kişisel karikatür sergisini düzenlenen törenle açtı. Serginin açılış kurdelesini, 1,5 yaşındaki torunu minik Ayşe Naz kesti.


Uzun yıllar Erzurum'da gazetecilik yapan Vedat Refayeli, Pusula Gazetesi'nde günlük yayınlanan karikatürlerinden oluşan 2. kişisel sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. Serginin açılış kurdelesini Refayeli'nin 1.5 yaşındaki torunu Ayşe Naz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve MHP İl Başkanı Naim Karataş'ın kucağında kesti.


MNG Alışveriş Merkezi'nde açılan sergiye katılım yoğun oldu. Yaklaşık 30 eserin yer aldığı karikatür sergisini gezen vatandaşlar, bir yandan da ellerindeki telefonlar ile beğendikleri çizimlerin resimlerini çektiler.


Hoşgörü kültürümüz fazla


30 yıldır çizim yapan Gazeteci Vedat Refayeli, yaklaşık bir yıldır Pusula okurları için karikatürler çiziyor. Türkiye ve Erzurum gündemini yerel şive ile karikatürize eden Refayeli, "Erzurum'da iyi şeyler olduğu gibi eleştirdiğimiz yanlış işlerde oluyor. Tasvip etmediğimiz, veya kamuoyu tarafından tepki alan konuları düzeltmek için farklı bir dil kullanıyoruz. Konuşmakla olmuyor, çizerek sorunların çözümüne katkı sağlıyoruz. Tabi bunu da yerel yöneticilerin hoşgörüsüne sığınarak yapıyoruz. Bu manada hoşgörü kültürünün de gelişmesine katkı sağlıyoruz. Yerel yöneticilerin hoşgörüsü olmasa bu eserler meydana çıkmaz. Çizimlere konu olan yöneticilere ve sergiye katılan sanatseverlere teşekkür ediyorum" dedi.


Serginin açılışına; AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, AK Parti eski İl Başkanları Fatih Yeşilyurt ve Hüseyin Tanfer, eski Erzurum Barosu Başkanı Faruk Terzioğlu, Büyükşehir Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor AŞ Genel Müdürü Ahmet Dal, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.


Sergi MNG AVM'de bir hafta süreyle gezilebilecek. - ERZURUM

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:02 Kaynak: İHA
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