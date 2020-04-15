KURDER hemşerilerine yardımı için çalışıyor - Son Dakika

Konya Yunak Kurtuşağı ve Çevre Köylüleri Derneği (KURDER) Yardım Gönüllüleri Dernek Başkanı Hüseyin Acar, Eskişehir'deki hemşerilerine maddi ve sosyal alanda destek verdiklerini ifade etti.



Konya Yunak Kurtuşağı Derneği Başkanı Acar, "Hemşerilerimiz maddi, gıda, sosyal ihtiyaçlar anlamında yalnız değillerdir. Biz KurDer gönüllüsü yaklaşık 35 genç arkadaşımız hemşerilerimizi yalnız bırakmamak için günün 6 saatini onların ihtiyaçları için koşturuyorlar. Bu güzel gönül insanlarına sizin aracılığınızla tüm hemşerilerimiz adına Gönüller Grup Başkanı Adem Günay ve Başkan Yardımcısı İsa Akbayır kardeşlerime teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR