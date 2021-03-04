"Kürdilihicazkar Meydan Faslı" İş Sanat'ta dinleyicilerle buluşacak - Son Dakika

"Kürdilihicazkar Meydan Faslı" İş Sanat'ta dinleyicilerle buluşacak

04.03.2021 19:13

Kanun sanatçısı Serkan Halili ve udi Enver Mete Aslan'ın hazırladığı "Kürdilihicazkar Meydan Faslı", İş Sanat mart ayı programında müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Kanun sanatçısı Serkan Halili ve udi Enver Mete Aslan'ın hazırladığı "Kürdilihicazkar Meydan Faslı", İş Sanat mart ayı programında müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Türk sanat müziğinin önemli bestekarlarının eserlerini geleneksel fasıl yorumuyla icra eden aynı zamanda akademik kariyerlerine çeşitli konservatuvarlarda devam topluluk, dinleyicileri fasıl müziğinin parlak dönemlerine götürecek.

Bugün de çok sevilen ve kullanılan makamların başında gelen kürdilihicazkar makamına ayrılan fasılda kemençeci Vasilaki'nin "Kürdilihicazkar Peşrev"i ile başlayan repertuvar, kemani Tatyos'un "Kürdilihicazkar Saz Semai" eseri ile tamamlanacak.

Türk sanat müziğinin değerli temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu, serhanende İbrahim Suat Erbay başta olmak üzere hanendeler ve sazendeler ile "Kürdilihicazkar Meydan Faslı"nın ilk gösterimi, 6 Mart'ta saat 20.30'dan itibaren İş Sanat'ın YouTube kanalında ve internet sitesinde yayında olacak.

İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiz kaydedilen konser, İş Sanat'ın diğer etkinlikleri gibi sezon sonuna kadar ücretsiz erişime açık olacak.

İş Sanat'ın mart ayındaki etkinlikleri aynı zamanda çevrim içi olarak izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez'in solisti olduğu grup "Barabar"ın konseri, 14 Mart Tıp Bayramı'nda yayında olacak.

Frank Sinatra ve Ella Fitzgerald'ın unutulmaz şarkılarından oluşan repertuvarıyla "Caz Baharı" konseri, Sibel Köse, Erdem Özkan ve Şenova Ülker Band yorumuyla 20 Mart'ta müzikseverlerle buluşacak.

Klasik müzik konserlerinde ise 11 Mart'ta Milli Reasürans Oda Orkestrası ile keman sanatçısı Cihat Aşkın, 25 Mart'ta da Camerata Barok İstanbul ile kontrtenor Kaan Buldular dinleyicilerle bir araya gelecek.

Mete Aslan, İcra, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kürdilihicazkar Meydan Faslı' İş Sanat'ta dinleyicilerle buluşacak - Son Dakika


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