"Kürdistan" yazılı atkıyla fotoğraf çeken 9 kişi sınır dışı edildi
52 dakika önce
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kürdistan" yazılı atkı takan 9 kişinin sınır dışı edildiğini açıkladı.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:35 Kaynak: İHA
, "Kürdistan" yazılı atkı takan 9 kişinin sınır dışı edildiğini açıkladı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Kuzey Irak
'tan gezi amacıyla, ilimiz Çaykara- Uzungöl
Mahallesine gelen gruptan 9 kişinin "Kürdistan" yazılı atkı ile fotoğraf çekinmeleri nedeniyle çıkan olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, ifadeleri alınan şahıslar sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilmiştir" denildi.
(İHA)
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