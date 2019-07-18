Son Dakika Haberleri: "Kürdistan" yazılı atkıyla fotoğraf çeken 9 kişi sınır dışı edildi
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"Kürdistan" yazılı atkıyla fotoğraf çeken 9 kişi sınır dışı edildi

52 dakika önce

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kürdistan" yazılı atkı takan 9 kişinin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kürdistan" yazılı atkı takan 9 kişinin sınır dışı edildiğini açıkladı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Kuzey Irak'tan gezi amacıyla, ilimiz Çaykara- Uzungöl Mahallesine gelen gruptan 9 kişinin "Kürdistan" yazılı atkı ile fotoğraf çekinmeleri nedeniyle çıkan olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, ifadeleri alınan şahıslar sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilmiştir" denildi.
(İHA)
Başsavcı, Çaykara, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:35 Kaynak: İHA
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