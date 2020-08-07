Kurduğu 1.5 milyon liralık tesisle çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Çal köyünde yaşayan Ferit Kafkas, kurduğu 1.5 milyon liralık besi çiftliği ile çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

Geçimini tarım ve hayvancılık elde ettiği gelir ile sağlayan aynı zamanda yaşadığı köyün muhtarı olan Kafkas, çocukluk yıllarından hayvancılık faaliyetlerine ayrı bir ilgisinin olduğunu söyledi.

Hayvan yetiştiriciliğinin kendisi için haz duyduğu bir iş olduğunu dile getiren Kafkas, " İşletmemize koyduğunuz küçük bir hayvanın yaptığınız bakım ve besleme ile günden güne gözünüzün önünde büyümesi tarifi imkansız bir zevk veriyor. Bu nedenle daha modern şartlar altında, daha az iş gücüyle ve hayvanlara refah ortamının sağlandığı bir tesiste bu işleri yapmak için çok kafa yordum. Maddi imkanlarım böylesi bir tesis için tek başına yeterli değildi. Hep arayış içerisindeydim. Ama cesaret de edemiyordum. Alaca'da TKDK desteği ile yapılan süt işletmelerini gördükten sonra ben de ilgi alanım olan büyükbaş besiciliği üzerine proje yapmaya karar verdim" dedi.

2019 yılında 11 dönüm üzerine kurulu 39 büyükbaş hayvan kapasiteli işletmesini yıkarak bin 600 metrekare kapalı alan üzerine 96 büyükbaş besi hayvanı kapasiteli tesisi kurarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na 990 bin lira hibe desteği aldığını anlatan Kafkas, "2020 yılı başlarında kurban bayramı sezonuna yetiştirmek için tesisime ilk hayvanlarımı bağladım. Hayvan refahının üst düzeyde olduğu, bakım ve beslemenin de aldığım makine ekipmanlarla birlikte kolaylaştığı tesisimde bu yıl 1 ton canlı ağırlığa ulaşan boğa yetiştirdim. Diğer hayvanlarımda oldukça güzel gelişim sağladı. Bundan sonra kendi rekorlarımı kırmak için kendimle yarışmaya devam edeceğim. Yılda iki dönem halinde yapmayı planladığım büyükbaş hayvan besisiyle tam kapasite ile çalıştığımda 50-60 ton arasında kırmızı et üretimim olacak"

TKDK'nın destek verdiği tesislerde sürdürülebilirliğe çok önem verdiğine dikkat çeken Kafkas, bunu sağlamak adına da her türlü takibi yaptığının altını çizdi.

Hayalini kurduğum tesise TKDK desteği ile kavuştuğunu anlatan Kafkas, "Tesisimde en güzel hayvanları yetiştireceğim. Hem köy muhtarı hem de TKDK'nın desteğinden yararlanmış birisi olarak, bu destekleri Çorum'da daha geniş kitlelere duyurabilmek için elimden gelen çabayı göstereceğim. TKDK destekleri tarım ve hayvancılık alanında yatırım yapmak isteyen herkes için büyük bir fırsat. Bu yatırımıma yüzde 70 hibe ile destek olan devletime ve projemin gerçekleşmesi sırasında yardımlarını esirgemeyen Valimiz Mustafa Çiftçi ile TKDK çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM