Kurduğu 6 serada çilek üreten çiftçi yöre halkına da örnek oldu - Son Dakika
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Kurduğu 6 serada çilek üreten çiftçi yöre halkına da örnek oldu

04.06.2022 15:03
Kurduğu 6 serada çilek üreten çiftçi yöre halkına da örnek oldu

Bilardo sporuyla ilgilendiği yıllarda Antalya'da gördüğü seralardan esinlenen Cemil Pehlivan, Kırşehir'de kurduğu 6 çilek serasında 5 kadına istihdam sağlıyor.

Bilardo sporuyla ilgilendiği yıllarda Antalya'da gördüğü seralardan esinlenen Cemil Pehlivan, Kırşehir'de kurduğu 6 çilek serasında 5 kadına istihdam sağlıyor.

Yaklaşık 3 yıl önce Kındam Mahallesi'nde 1,5 dekar arazisine topraksız tarım uygulamasıyla kurduğu 6 serada farklı çilek çeşitlerini deneyen ve ilk ürünü geçen yıl hasat eden Cemil Pehlivan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden de teknik destek aldı.

Geçen yıl yaklaşık 8 ton çilek elde eden ve 5 kadına istihdam sağlayan 55 yaşındaki Pehlivan, yeni yatırımlarla sera sayısını artırmayı planlıyor.

Pehlivan, 1995-2016 yılları arasında belirli dönemlerde bilardo il temsilciliği yaparken turnuvalar için gittiği Antalya'da ziyaret ettiği seralardan elde ettiği bilgilerle Kırşehir'de çilek serası kurduğunu söyledi.

Bu yıl 6 seraya 30 bin fide diktiklerini belirten Pehlivan, geçen sene 15 bin fideden 8 ton ürün aldığını kaydetti.

Seralarının kentte ilgi uyandırdığına işaret eden Pehlivan, şöyle konuştu:

"Çok insan geldi, merak ettiler. Akpınar ve Boztepe belediye başkanlarımız geldi. Sera oluşturulursa yardımcı olmaya söz verdim. Biz 5 kişi istihdam ediyoruz. Eşimle çalıştığımız için şu anda yeterli oluyor. Yeni kuracağımız serada yaklaşık 30 kişi istihdam etmeyi hedefliyoruz."

Çileğin tadı ve aromasının çok beğenildiğini anlatan Pehlivan, talebe yetişemediklerini kaydetti.

"Kırşehir'de ilk örtü altı çilek üretimi"

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen de çiftçinin Kırşehir'de ilk örtü altı çileğini ürettiğini belirterek, alternatif ürün anlamında diğer çiftçilere örnek olduğunu, bu tür girişimlere devletin her zaman destek verdiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurduğu 6 serada çilek üreten çiftçi yöre halkına da örnek oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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