SPOR Kurduğu basket takımıyla engellileri sporla hayata bağladı - Son Dakika

SPOR Kurduğu basket takımıyla engellileri sporla hayata bağladı

15.05.2021 14:28

Kurduğu basket takımıyla engellileri sporla hayata bağladıÖzgür YILDIZ / YALOVA (DHA) - Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) Başkanı Alpaslan Erkoç, 2005'te kurduğu kulüple kendisi gibi engellileri sporla hayata bağladı.

Kurduğu basket takımıyla engellileri sporla hayata bağladı

Özgür YILDIZ/ YALOVA (DHA) - Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) Başkanı Alpaslan Erkoç, 2005'te kurduğu kulüple kendisi gibi engellileri sporla hayata bağladı.

Bebekliğinde geçirdiği çocuk felci nedeniyle koltuk değneklerine bağlı kalan Alpaslan Erkoç, kendisini engelli bireyler için adadı. 2005 yılında bunun için Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nü (YOSK) kuran başkan Erkoç, 16 yıldır engelli bireyleri spora teşvik etmek için çabalıyor. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren kulüp ile engelli bireylerin, sporun içerisinde daha fazla yer alabilmesini amaçladığını belirten başkan Erkoç, "Depremden engelli kalmış insanları, evinden çıkamayan insanları sporla hayata kazandırdık. İnşallah tüm Yalova'daki değerli büyüklerimizin desteğiyle daha iyi yerlere geleceğiz? dedi.

"ÇOK GÜZEL MÜCADELELER YAPIYORUZ, ENGELSİZ BİR HAYAT SUNACAĞIZ"

Tekerlekli Sandalye Basketbolu'na çok sayıda isim kazandırdıklarını ve bu oyuncuların birçok başarıya imza attığını kaydeden Erkoç, şöyle konuştu:

'Bugün bünyemizde yetişmiş engellilerimiz örneğin bir İsmail Ar, deprem engellisi. Depremde omurilik felci olmuş bir İsmail Ar'ı spora kazandırdık. Şimdi İsmail Ar Galatasaray'ın kaptanı. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nın ikinci kaptanlığını yapıyor. Biz engelli kalmış insanları da hayata kazandırıyoruz. Bugün bir Vedat Oncar depremden engelli kalmış. Hayatını bir ömür boyunca engelli sürdürecek olan kardeşimizi sporla hayata kazandırıp liglerde oynatıyoruz. Bunun da gururunu yaşıyorum. Serra Yazıcı kızımız var. Serra'mız 12 yaşında milli takım formasını giydi. YOSK'un sayesinde. Vermiş olduğumuz mücadeleler sayesinde. Biz engelli toplumu için çok güzel mücadeleler yapıyoruz. İnanıyorum ki çok güzel daha mutlu engelsiz bir hayat sunacağız.'

Erkoç, Yalova Ortopedikler Spor Kulübü olarak Avrupa Ligi'nde oynayan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi büyük takımlarla beraber Türkiye'nin bayrağını dalgalandırdıklarını dile getirdi. Erkoç, 16 senelik süreçte birçok başarıya imza attıklarını kaydederek, 'Türkiye'de beş tane takım sayın deseler o takımlardan biri biziz. Zaten Avrupa'da da ülkemizi temsil eden beş engelli kulüpten biriyiz. İki tane Avrupa üçüncülüğümüz var. Balkan birinciliğimiz var. Tekerlikle Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde beş sene üst üste beşincilik unvanımız var. Play-off'a kalma başarımız var. Birinci ligde iki tane birinciliğimiz, bir tane ikinciliğimiz var" ifadelerini kullandı.

SPOR Kurduğu basket takımıyla engellileri sporla hayata bağladı
SPOR Kurduğu basket takımıyla engellileri sporla hayata bağladı
SPOR Kurduğu basket takımıyla engellileri sporla hayata bağladı
SPOR Kurduğu basket takımıyla engellileri sporla hayata bağladı
SPOR Kurduğu basket takımıyla engellileri sporla hayata bağladı
SPOR Kurduğu basket takımıyla engellileri sporla hayata bağladı
SPOR Kurduğu basket takımıyla engellileri sporla hayata bağladı
SPOR Kurduğu basket takımıyla engellileri sporla hayata bağladı

Tekerlekli Sandalye, basketbol, Engelli, Yalova, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Kurduğu basket takımıyla engellileri sporla hayata bağladı - Son Dakika Spor


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