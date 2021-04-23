KURDUĞU CALASKAR YARDIMIYLA EVİNİN TERASINA ÇIKMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU - Son Dakika

KURDUĞU CALASKAR YARDIMIYLA EVİNİN TERASINA ÇIKMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

23.04.2021 13:28

DENİZLİ'de merdivende yürümekte zorluk çektiği için kurduğu calaskar yardımıyla evinin terasına çıkmak isteyen 76 yaşındaki Nizamettin Güner, bindiği platformun kancası kopunca yaklaşık 8 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'de merdivende yürümekte zorluk çektiği için kurduğu calaskar yardımıyla evinin terasına çıkmak isteyen 76 yaşındaki Nizamettin Güner, bindiği platformun kancası kopunca yaklaşık 8 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

Denizli'de 7 çocuk babası olan emekli işçi Nizamettin Güner, 2 yıl önce merdiven çıkmakta zorlandığı için Pamukkale ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki 3 katlı evine calaskar kurdu. Dün saat 17.00 sıralarında Güner, kurduğu calaskar yardımıyla evinin teras katına çıkmak istedi. Ancak üzerine bindiği platformun demir kancasının kopması sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, ağır yaralanan Güner'i ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Güner, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Polis, Güner'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Güner'in damadı Hüseyin Özmen, kayınpederini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Özmen, kayınpederinin calaskarı kendisinin kurduğunu belirtip, Evdekiler gürültü duyup dışarı çıkmış. Kayınpederimi yerde ağır yaralı bulmuşlar. Düştükten sonra hastanede hayatını kaybetti. Evine calaskar kurmuştu. Bakımlarını da eksiksiz yapıyordu. Kendisine ve kurduğu calaskara güveniyordu. Biz onu sürekli kullanmaması yönünde uyarıyorduk. Maalesef zincirin bağlı olduğu kanca kopmuş. Acımız büyük dedi.

KURDUĞU CALASKAR YARDIMIYLA EVİNİN TERASINA ÇIKMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU
KURDUĞU CALASKAR YARDIMIYLA EVİNİN TERASINA ÇIKMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU
KURDUĞU CALASKAR YARDIMIYLA EVİNİN TERASINA ÇIKMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU
KURDUĞU CALASKAR YARDIMIYLA EVİNİN TERASINA ÇIKMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Pamukkale, Denizli, Emekli, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KURDUĞU CALASKAR YARDIMIYLA EVİNİN TERASINA ÇIKMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU - Son Dakika


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