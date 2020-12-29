Kurduğu dernekle 26 yıldır nakli bekleyen böbrek hastalarına umut veriyor - Son Dakika

Kurduğu dernekle 26 yıldır nakli bekleyen böbrek hastalarına umut veriyor

29.12.2020 11:55

Ankara'da organ bağışıyla 41 yıl önce sağlığına kavuşan Mehmet Şahan, Antalya'da kurduğu dernekle, nakil bekleyen hastalar için çeyrek asırdır mücadele ediyor.

Ankara'da organ bağışıyla 41 yıl önce sağlığına kavuşan Mehmet Şahan, Antalya'da kurduğu dernekle, nakil bekleyen hastalar için çeyrek asırdır mücadele ediyor.

Ankara'da yaşayan 64 yaşındaki Mehmet Şahan, gençlik çağlarında böbreklerinden rahatsızlandı. Gittiği hastanede böbrek iltihaplanması olarak bilinen "nefrit" teşhisi konulan Şahan, 23 yaşındayken dayısı Ahmet Saygılı'dan alınan böbrekle hayata tutundu.

Operasyonu gerçekleştiren ve bir süre önce vefat eden Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun ilk hastalarından olan Şahan, doktorunun görev yaptığı Antalya'ya yerleşme kararı aldı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çalışmaya başlayan Şahan, Prof. Dr. Karpuzoğlu'nun girişimleriyle 26 yıl önce Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneğini (AKBÖHONDER) kurdu. Burada kendini böbrek nakli bekleyen hastalara ve ailelerine adayan Şahan, bir yandan da organ bağışı farkındalığı oluşturmak için etkinlikler düzenlemeye başladı.

Kısa sürede kentte organ naklinin simge isimleri arasında yer almayı başaran Şahan, organ bağışı farkındalığı için verilen konferansların da aranan ismi haline geldi.

Hastalara ve ailelerine destek olan Şahan, 41 yıl sonra yeniden böbrek yetmezliği rahatsızlığının nüksetmesine rağmen umudunu kaybetmiyor. Zorlukla geçen mücadele günlerine geri dönen Şahan, böbrek hastalarına ve ailelerine umut aşılamayı sürdürüyor.

"Böbrek nakli bekleyenlere umut oluyoruz"

Şahan, AA muhabirine, nakil beklediği günlerin, hayatının en zor dönemi olduğunu söyledi.

Umutlarının tükendiği dönemlerde eşi ve yeni doğan oğluna bakıp cesaret topladığını anlatan Şahan, bu dönemde böbreğini bağışlayan dayısının, imdadına yetiştiğini kaydetti.

Türkiye'de binlerce kişinin aynı umutla nakil beklediğini dile getiren Şahan, sağlığına kavuştuğu süreci yaşayan diğer hastaların ve ailelerin de yardımına koştuğunu dile getirdi.

Bağış bekleyen aileleri dernekte misafir ettiklerini aktaran Şahan, şöyle konuştu: "Türkiye'nin her bölgesinden bize hastalar geliyor. Zamanımın çoğunu derneğe ayırıyorum. 'Biri gelir de kapıdan dönerse' diye vicdan azabı çekmek istemiyorum. Hastalarımızın nakil işlemleri bitinceye kadar yaklaşık 3 ay barındırıyoruz. Bağışçı ile hastanın yüzünün güldüğünü görmek görmek, benim en büyük mutluluğum."

"Yeniden sağlığıma kavuşacağıma inanıyorum"

Nakil bekleyen hastaların umutlarını asla yitirmemeleri gerektiğini vurgulayan Şahan, faaliyetlerinde, 'Ya bekleyen siz olsaydınız' sloganıyla organ bağışının önemine dikkat çektiklerini ifade etti.

Bugüne kadar yüzlerce böbrek hastasına yol gösterici olduklarını belirten Şahan, şunları söyledi:

"Benim de hastalığım yeniden nüksetti. Haftanın 3 günü tekrar diyalize girmek durumunda kaldım. Ancak umudumuzu hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Kurduğumuz dernekle nakil bekleyen yüzlerce insana maddi ve manevi destek sağladık, her aşamada onların yanında olduk. Dernek bünyesinde doku ve organ nakli konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla da çalışmalar yaptık, etkinlikler düzenledik. Derneğe başvuran hastaları doğru şekilde yönlendirdik. Uygun kadavradan nakledilecek böbrekle yeniden sağlığıma kavuşacağım günü bekliyorum. Herkesi organlarını bağışlamaya çağırıyorum."

Kurduğu dernekle 26 yıldır nakli bekleyen böbrek hastalarına umut veriyor
Kurduğu dernekle 26 yıldır nakli bekleyen böbrek hastalarına umut veriyor
Kurduğu dernekle 26 yıldır nakli bekleyen böbrek hastalarına umut veriyor
Kurduğu dernekle 26 yıldır nakli bekleyen böbrek hastalarına umut veriyor

Mehmet Şahan, Organ Bağışı, Antalya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurduğu dernekle 26 yıldır nakli bekleyen böbrek hastalarına umut veriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye konuk olan Hülya Avşar, kıyafetiyle nefes kesiyor Messi ve Suarez, Inter Miami'de yeniden buluşmaya hazırlanıyor WhatsApp yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda çalışmayacak Karabağ'da SİHA'ların darmadağın ettiği Ermenistan, Rusya'nın 10 yıl önce ürettiği İHA'ları satın alacak Son Dakika: 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu! En yüksek 50 bin 17 lira olacak İşçiler gözlerine inanamadı! Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar Kara para operasyonu! Ünlü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da dahil olduğu 19 kişiye gözaltı kararı
Gelecek Partisi'nde istifa şoku! 5 ilçe teşkilatı daha görevi bıraktı Gelecek Partisi'nde istifa şoku! 5 ilçe teşkilatı daha görevi bıraktı         
12:28
Eşi kanlar içerisinde buldu! Dolandırılmayı hazmedemeyince mesaj bırakıp intihar etti Eşi kanlar içerisinde buldu! Dolandırılmayı hazmedemeyince mesaj bırakıp intihar etti         
12:08
Babacan, kardeşinin başörtüsü taktığı için 3 kez üniversiteden uzaklaştırıldığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu Babacan, kardeşinin başörtüsü taktığı için 3 kez üniversiteden uzaklaştırıldığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu         
11:56
Türkiye'de il bazında en yüksek asgari ücret Kırklareli Belediyesi'nde: 3.520 TL Türkiye'de il bazında en yüksek asgari ücret Kırklareli Belediyesi'nde: 3.520 TL         
11:49
Çocuklarına duyduğu özlemi, kocasının hediye ettiği Pamuk'la gidermeye çalışıyor Çocuklarına duyduğu özlemi, kocasının hediye ettiği Pamuk'la gidermeye çalışıyor         
11:23
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
Yaza evleneceklerdi! Feci kazada genç kız yaşamını yitirdi, nişanlısı yaralandı Yaza evleneceklerdi! Feci kazada genç kız yaşamını yitirdi, nişanlısı yaralandı         
10:39
Beyoğlu'ndaki bıçaklı kavga anbean kamerada! Boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti Beyoğlu'ndaki bıçaklı kavga anbean kamerada! Boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti         
10:30
Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak         
10:06
Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu         
10:04
Son Dakika! Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor         
09:59
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek         
09:41
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Kuyumculardan vatandaşa uyarı: İnternetten aldığınız altın düşük ayarlı veya bakır olabilir Kuyumculardan vatandaşa uyarı: İnternetten aldığınız altın düşük ayarlı veya bakır olabilir         
08:30
İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti         
16:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 12:38:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurduğu dernekle 26 yıldır nakli bekleyen böbrek hastalarına umut veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei