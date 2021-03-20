Kurduğu internet sitesiyle üreten ev kadınlarına aracı oldu - Son Dakika

Kurduğu internet sitesiyle üreten ev kadınlarına aracı oldu

20.03.2021 09:36
Kurduğu internet sitesiyle üreten ev kadınlarına aracı oldu, System.String[]

100 kadına ek gelir sağlayan genç girişimcinin hedefi 1 milyon kadınMANİSA'da genç girişimci Murat Dağdelen (24), kurduğu internet sitesinde kadınların ürettikleri organik gıdalar ile giyecek ve takı gibi ürünleri satmalarını sağlıyor.

100 kadına ek gelir sağlayan genç girişimcinin hedefi 1 milyon kadın

MANİSA'da genç girişimci Murat Dağdelen (24), kurduğu internet sitesinde kadınların ürettikleri organik gıdalar ile giyecek ve takı gibi ürünleri satmalarını sağlıyor. Kısa zamanda 100'e yakın kadına ulaşan Dağdelen, kadınların ev ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.

Yunusemre ilçesinde ailesiyle yaşamını sürdüren medya iletişim mezunu Murat Dağdelen, aile bireylerinin yaptığı el işi ürünlerini satmak için bir alışveriş sitesi kurdu. Ailesinden esinlenerek yola çıkan Dağdelen'in kendi ismiyle kurduğu internet sitesi kısa sürede kadınlar tarafından büyük ilgi gördü. İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Karaman, Antalya ve Isparta gibi birçok ilde 100'e yakın kadına ulaşan Dağdelen, ev kadınlarının ürünlerini satmalarına ön ayak oldu. Kadınlar, internet sitesi aracılığıyla ürünlerini satarak, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

İki çocuk annesi Ayla Kadirhan, "Boş vakitlerimde takı işiyle uğraşıyorum. Yaptığım ürünleri satamadığım için elimde birçok ürün birikmişti. Arkadaşlarımdan siteyi duydum. Murat Dağdelen ile tanıştım. Ürünlerimi site aracılığı ile satmaya başladım. Ürünlerimi satarak hem ev ekonomime katkı sağlıyorum hem de boş vakitlerimi değerlendiriyorum. Eskiden çok fazla yaptığım için evde biriktikçe bana sıkıntı veriyordu. Eşe, dosta satıyordum, gerisi elimde kalıyordu. Şimdi öyle bir düşüncem kalmadı. Yaptığım ürünleri satıyorum. Bu da benim çok hoşuma gidiyor" diye konuştu.

10 yıl önce emekli olan terzi Hatice Demir (55), alışveriş sitesinin kendisine hem maddi hem de manevi fayda sağladığını belirtti. Demir, "Mesleğim terzilik. Emekliyim. Evde hobi olarak reçel yapımına başladım. Önceden yaptıklarımı yakınlarıma ve çevreme dağıtıyordum. Murat beyle, teyzesi aracılığıyla bir sergide tanıştım. Teyzesi öncülük etti, ürettiklerimi bende sitede satmaya başladım. Ürettiklerimin insanlarının tarafından beğenilmesi güzel. Sitenin bana hem maddi hem de manevi faydası oldu. İnşallah daha da iyi olur" dedi.

Genç girişimci Murat Dağdelen'in teyzesi Feyime Som (61) ise, ördüğü bebek kıyafetlerini sitede sattığını belirterek, "Bebek takımları örüyorum. Pazarlama da sıkıntı çektiğimiz için yeğenimin sitesinde satışını yapıyorum. Bu sayede hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyorum" diye konuştu.

'HEDEFİM 1 MİLYON KADINA ULAŞMAK'

1 ay gibi kısa sürede 100'e yakın kadına ulaşan Murat Dağdelen, hedefinin 1 milyon kadın  olduğunu söyledi. Dağdelen, "Uzun zamandır kendi işimi kurmayı düşünüyordum. Kendi ismimle bir alışveriş sitesi kurarak, farklı bir şeyler denemek istedik. Siteye ev kadınlarının ürettiği el emeği ürünleri koymaya karar verdim. Teyzemin aracılığıyla ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hanımeli pazarındaki kadınlara ulaştım. Hem gruptaki kadınlardan hem de sosyal medya üzerinden geri dönüşler aldım. İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Karaman, Antalya ve Isparta gibi birçok ilde 100'e yakın kadına ulaştım. Her kadın yönetim panelinden kendi ürünleri yükleyerek, satabiliyor. Satış olduğu takdirde kadınlara SMS olarak, satılan ürünlerin bilgisi gidiyor. Çok mutluyum hem kadınlara hem de kendime iş kolu açtım. Hem onların aile bütçelerine katkı oldu, hem de ben gelir elde etmeye başladım. Hedefim 1 milyon kadına ulaşarak, onların ek gelir kazanmalarını sağlamak. Şu an sadece Türkiye geneli satışlar var ama yakın zamanda kargo anlaşması yaparak, ev hanımlarımızın ürünlerini tüm dünyaya satılacak" şeklinde konuştu.

Kurduğu internet sitesiyle üreten ev kadınlarına aracı oldu
Kurduğu internet sitesiyle üreten ev kadınlarına aracı oldu
Kurduğu internet sitesiyle üreten ev kadınlarına aracı oldu
Kurduğu internet sitesiyle üreten ev kadınlarına aracı oldu
Kurduğu internet sitesiyle üreten ev kadınlarına aracı oldu
Kurduğu internet sitesiyle üreten ev kadınlarına aracı oldu
Kurduğu internet sitesiyle üreten ev kadınlarına aracı oldu
Kurduğu internet sitesiyle üreten ev kadınlarına aracı oldu
Kurduğu internet sitesiyle üreten ev kadınlarına aracı oldu
Kurduğu internet sitesiyle üreten ev kadınlarına aracı oldu

Balıkesir, İstanbul, Ankara, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kurduğu internet sitesiyle üreten ev kadınlarına aracı oldu - Son Dakika


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