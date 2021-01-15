Kurduğu kulüp ve derneklerle binlerce kişiyi "zirveye" taşıdı - Son Dakika

Kurduğu kulüp ve derneklerle binlerce kişiyi "zirveye" taşıdı

15.01.2021 11:13
Kurduğu kulüp ve derneklerle binlerce kişiyi

Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerindeki Hacılar ilçesinde ikamet eden İsmail Yılmaz, profesyonel dağcılık tutkusunu, kurduğu birçok dernek ve kulüple on binden fazla insana da aktardı.

Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerindeki Hacılar ilçesinde ikamet eden İsmail Yılmaz, profesyonel dağcılık tutkusunu, kurduğu birçok dernek ve kulüple on binden fazla insana da aktardı.

Mobilya imalatçısıyken arkadaşlarının daveti üzerine katıldığı dağcılık kulübüne bir süre sonra başkan seçilen 65 yaşındaki Yılmaz, burada dağcılık ve kayak sporunun yanında futbol ve voleybol gibi branşlar da açarak yüzlerce genci bu alanlara çekmeyi başardı.

Kayseri Dağcılık İhtisas Spor Kulübü, Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulübü, K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü gibi birçok kulübün kurucusu olan Yılmaz, on binden fazla kişiyi dağcılıkla, binlerce genci de futbol, voleybol ve hentbol branşlarıyla tanıştırdı.

Yılmaz, AA muhabirine, Kayseri'de dağcılığın ve kayağın yaygınlaşması için yıllarca eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 20 kişiye ekmek kapısı olan iş yeri çalıştırırken bir anda dağcılıkla tanıştığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Esnaflığımı 2000 yılına kadar devam ettirdim. Benim dağcılığa başlamam 1990 yılında bir grup arkadaşımın tavsiyesiyle oldu. Bu alanı hiç bilmezken bir anda kendimi içinde buldum. 2000 yılından sonra ise profesyonel dağcılığa başladım. Tabii sadece dağcılık değil, futbol, voleybol, masa tenisi ve kayak gibi dallarda faaliyet gösteriyorduk. Biz sıfırdan başlayıp çok güzel hizmetler yaptık. Milli sporcular çıkardık. Tabi işi bıraktıktan sonra da bu alana profesyonel olarak devam ettim. Dağcılık yaparken kulüplerde de görevlerim devam ediyordu."

Yılmaz, dağcılığın emek, azim ve gayret istediğinin altını çizerek, gerekli eğitimleri alan insanların korkmadan zirve tırmanışı yapabileceğini dile getirdi.

"Bu hizmeti yapmaktan gurur duyuyorum"

Çalışmalarını büyük heyecanla yaptığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu zamana kadar 10 binin üzerinde insanı dağa çıkardım, doğa ile buluşturdum ve onlara rehberlik yaptım. Çok fazla doğasevere, dağcılık kulüplerine rehberlik yaparak farklı rotalardan Erciyes'in zirvesine çıkardım. Kayseri'den 1000'e yakın insanı Türkiye'nin çeşitli yerleri ile İran ve Gürcistan gibi ülkelere götürme onurunu yaşadım. Binin üzerinde kişiyi kayakla, yine binin üzerinde genci futbolla buluşturdum. Gençleri de yetiştirmeye çalışıyorum. Ömrüm olduğu müddetçe buna devam edeceğim. Doktorlara, profesörlere, zamanında bakanlık yapmış kişilere, generallere rehberlik etmek, onların önünde gitmek bana gurur veriyor. Ben dağa geldiğim zaman huzur buluyorum, her şeyi unutuyorum. Bu hizmeti yapmaktan gurur duyuyorum."

İsmail Yılmaz, Kayseri, Erciyes, Kayak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurduğu kulüp ve derneklerle binlerce kişiyi 'zirveye' taşıdı - Son Dakika


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