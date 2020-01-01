Kurduğu kütüphaneyi "çocuklar üşümesin" diye her gün ısıtıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurduğu kütüphaneyi 'çocuklar üşümesin' diye her gün ısıtıyor - Son Dakika

Kurduğu kütüphaneyi "çocuklar üşümesin" diye her gün ısıtıyor

6 saat önce

Burdur'da köy meydanında kullanılmayan depoyu kendi imkanlarıyla kütüphaneye çeviren ilkokul mezunu Emin Akay, sobayla ısıttığı kütüphaneye her yaştan gelen kitapseverler ile mutlu oluyor.

Burdur'da köy meydanında kullanılmayan depoyu kendi imkanlarıyla kütüphaneye çeviren ilkokul mezunu Emin Akay, sobayla ısıttığı kütüphaneye her yaştan gelen kitapseverler ile mutlu oluyor.

Karamanlı ilçesi Kağılcık köyünde yaşayan 76 yaşındaki Akay'ın, iki yıl önce kaybettiği eşinden 5 ay sonra tek çocuğu Şerife Akgün de yaşamını yitirdi.

Kitap okumayı çok sevdiği için ağabeyinin köy meydanındaki deposunu kütüphaneye çevirmeye karar veren Akay, çevresindekilerin de desteğiyle kütüphane oluşturdu.

Her gün sobasını yaktığı kütüphanenin temizliğini de yapan Akay, çocuklara yönelik okuma etkinlikleri düzenliyor.

Yaklaşık 1300 kitabın bulunduğu kütüphanenin penceresinde sabah çocukların gelmesini bekleyen Akay, her yaş grubundan misafirlerini güler yüzle kapıda karşılıyor.

Kütüphaneyi civar köylerde ve mahallelerde yaşayanlar da kullanabiliyor. Bilgisayarın da olduğu kütüphaneyi en çok ödevi olan, sınava hazırlanan ve sakin bir yerde kitap okumak isteyen çocuklar tercih ediyor.

Kitap okumadan uyuyamıyor

Köyün "kitap kurdu Emin dedesi" Akay, AA muhabirine, bir öğretmen arkadaşının desteğiyle okuma alışkanlığı kazandıktan sonra ömrünü kitaplarla iç içe geçirmeye başladığını söyledi.

Yalnızlığını kitaplarla unuttuğunu aktaran Akay, okuduğu iki yüze yakın kitabın hepsini yazarları ve isimleriyle not ettiğini dile getirdi.

Kütüphanenin giderlerini yengesiyle karşıladıklarını anlatan Akay, şöyle konuştu:

"Amacım gençlere, çocuklara, insanlığa faydalı olmak. Gençler kahve köşelerinde gezmesin. Ellerinden içki şişesini, kumar kağıdını alıp kitap vermek istedim. Buranın odununu, kömürünü Allah rızası için biz karşılıyoruz. Kimseden bir kuruş beklentimiz yok. Kaymakamlığımız kömür yardımı teklifinde bulundu, başka ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için kabul etmedik. Kitap okumak başlı başına zevk, okumadan uyuyamıyorum. Rahatsız da olsam muhakkak birkaç sayfa okuyorum. Okumanın yaşı yok. Burası benim değil, herkesin yeri."

Amacı insanlığa faydalı olmak

Akay, çocukları ve gençleri çok sevdiğini belirterek, "İşte geldik, gidiyoruz. Bu dünya yalancı dünya, insanlara ne kadar faydalı olursak onu götüreceğiz. Köylüden destek veren de oldu, karşı çıkan da oldu. Kimseden bir kuruş yardım beklemiyorum ancak kitap hariç. Kitap yardımı kabul ediyoruz." dedi.

Köylü kendisini şanslı hissediyor

Kağılcık köyü Muhtarı Yakup Salman, köylerinde kütüphane olmasından dolayı kendilerini şanslı hissettiklerini söyledi.

Hayırsever Emin Akay'a her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayan Salman, "Kütüphane, eğitim öğretim, geleceğimiz olan çocuklarımızın kendini yetiştirmesi demek. Emin Akay gibi bir kişinin köyümüzde olması büyük avantaj." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Hümeyra Çeliker de Emin dedelerini ve kütüphaneyi çok sevdiklerini ifade ederek, "Bu kütüphaneden herkes faydalanıyor. Burada bir kütüphane olması bizim için çok büyük şans. Ödevlerimizi yapıyoruz, arkadaşlarımızla buradan en iyi şekilde faydalanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kurduğu kütüphaneyi çocuklar üşümesin diye her gün ısıtıyor

Karamanlı, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:35 Kaynak: AA
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