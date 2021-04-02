Kurduğu tekstil atölyesi ile engelli vatandaşlara istihdam sağlıyor - Son Dakika

Kurduğu tekstil atölyesi ile engelli vatandaşlara istihdam sağlıyor

02.04.2021 09:57
Kurduğu tekstil atölyesi ile engelli vatandaşlara istihdam sağlıyor, System.String[]

İşitme engelli çocuklarının eğitimi için Eskişehir'e taşınan Servet Bulut, kurduğu tekstil atölyesi sayesinde hem ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediyor hem de engelli bireylere istihdam sağlıyor.

İşitme engelli çocuklarının eğitimi için Eskişehir'e taşınan Servet Bulut, kurduğu tekstil atölyesi sayesinde hem ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediyor hem de engelli bireylere istihdam sağlıyor.

Eskişehir'de yaşayan 3 çocuk babası Servet Bulut, işitme engelli olarak dünyaya gelen ikiz çocuklarından esinlenerek tekstil atölyesi kurmaya karar verdi. İlk olarak Bursa'da faaliyetlerine başlayan Bulut, çocuklarının eğitimi için Eskişehir'e taşınarak çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Atölyede kumaş eczane çantaları başta olmak üzere çeşitli çantalar üretildiğini belirten Servet Bulut, hem ihtiyaç sahibi vatandaşlara hem de engelli bireylere yönelik istihdam sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Çanta satışlarından elde edilen gelirlerin projede yer alan vatandaşlara dağıtıldığını söyleyen Bulut, gelirin bir kısmıyla ise işitme cihazları için pil alınarak ihtiyaçlı kişilere dağıtıldığını belirtti. Pandemiden önce bir arada çalışarak üretim yaptıklarını fakat virüs nedeniyle bazı vatandaşların evden çalışmak zorunda kaldığını aktaran Bulut, tekrardan birlikte çalışabilecekleri bir atölye bulmayı hedeflediklerini söyledi.

"Bu tür çalışma yapanlara halkımız destek vermeli"

Atölyeyi kendi imkanlarıyla kurduğunu ifade eden Servet Bulut, vatandaşların bu tür çalışmalara destek vermesi gerektiğini vurguladı. Projede birçok kişinin yer aldığını söyleyen Bulut, "Tekstil atölyesinde üretilen ürünlerle işitme engelli insanlarımıza istihdam sağlama projesiyle başladık. Bu girişim benim kendi imkanlarımla başlattığım bir şeydi. Kendi paramla aldığım makineler ve malzemelerle yürüdü. İnegöl'den firmalardan kumaş desteği de geldi. Allah razı olsun çok işimize yaradı bunlar. Önce çok küçüktük 2-3 tane dikiş makinemiz vardı. Daha sonra 10 makineye kadar çıktık. Kumaşları biz burada kesiyoruz ve paketleyip bunları evlerinde dikmeleri için veriyoruz. Daha sonra da alıp yine burada engelli ve ihtiyaç sahibi komşularımıza son düzeltmeler için veriyoruz. Son aşamada da eczanelere satıyoruz. Gelirle de ürünleri dikenleri, işletme masraflarını karşılıyoruz. Kalan paralarla da engellilere destek oluyor ve işitme cihazları için pil alıyoruz. Benim maddi olarak bir sıkıntım yok. Her şeyi devletten beklemenin bir anlamı yok, biz kendi imkanlarımızla da bir şeyler yapmalıyız. Bu tür çalışmalar yapanlara halkımız destek vermeli" şeklinde konuştu.

"Engelli bir arkadaşımız çantayı düzeltirken çok mutlu oluyor"

Engelli vatandaşların çalıştıkları zaman mutlu olduğunu belirten Servet Bulut, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

"Engelli bir arkadaşımız çantayı düzeltirken, kendisinin de işe yaradığını hissediyor. Ailesinin, çevresinin gözünde o bir engelli ama onun 'bir iş yapıyorum' mutluluğu bana yetiyor. Ben bir bireyim, bu ailede bir şeyler yapabiliyorum hırsını görmekten daha mutluluk veren bir şey yok."

"Daha çok kişinin burada çalışmasını sağlamak istiyoruz"

Atölyeyi büyüterek daha fazla kişiye ulaşmak istediklerini söyleyen proje ortağı Ayşegül Bozbaş, "Projemizle engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını, işitme cihazı pillerini karşılamaya çalışıyoruz. Akülü sandalyesi olmayanlara da bunu temin etmeye çalışıyoruz. Ailelerine de erzak desteği sağlıyoruz ve atölyemizin giderlerini karşılıyoruz. Daha da büyümek istiyoruz çünkü daha çok ihtiyaç sahibi engelli kardeşlerimizin aileleri var. Daha çok kişinin burada çalışmasını ve istihdam sağlamak istiyoruz. Onların mutluluğunu görünce biz mutlu oluyoruz. Aynı zamanda kendi ihtiyaçlarını kendileri giderdikleri için de çok mutlu oluyorlar" ifadelerini kullandı.

"Gücüm yettiği sürece dikeceğim"

Hazırlanan kumaşlardan çanta diken 65 yaşındaki Meral Buğdaycı, projede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Sabah erkenden çalışmaya başladığının altını çizen Buğdaycı, "Malzemeler getiriliyor, biz de eczanelere çantalar dikiyoruz. Dikmeyi seviyorum, sabah kalktıktan sonra kahvaltımı edip hemen dikişe başlıyorum. Hatta bazen gece bile dikiyorum. Gücüm yettiği sürece dikeceğim. Genç olsam daha çok dikerim de yaştan dolayı ağırlaştık" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kurduğu tekstil atölyesi ile engelli vatandaşlara istihdam sağlıyor
Kurduğu tekstil atölyesi ile engelli vatandaşlara istihdam sağlıyor
Kurduğu tekstil atölyesi ile engelli vatandaşlara istihdam sağlıyor
Kurduğu tekstil atölyesi ile engelli vatandaşlara istihdam sağlıyor
Kurduğu tekstil atölyesi ile engelli vatandaşlara istihdam sağlıyor
Kurduğu tekstil atölyesi ile engelli vatandaşlara istihdam sağlıyor
Kurduğu tekstil atölyesi ile engelli vatandaşlara istihdam sağlıyor
Kurduğu tekstil atölyesi ile engelli vatandaşlara istihdam sağlıyor
Kurduğu tekstil atölyesi ile engelli vatandaşlara istihdam sağlıyor
Kurduğu tekstil atölyesi ile engelli vatandaşlara istihdam sağlıyor

Eskişehir, İstihdam, Engelli, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kurduğu tekstil atölyesi ile engelli vatandaşlara istihdam sağlıyor - Son Dakika Ekonomi


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