At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımz'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i

Tarihinde ilk bir Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında boy gösterecek olan A Milli Takım'ın üstünde tüm dünyanın gözü olacak. İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak A Grubu'nun ilk maçında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

SAATLERİ SAYIYORUZ

1 ay boyunca sürecek olan futbol şöleninin ilk santrasını yapacak olan ay-yıldızlı ekip, Roma'da tüm hazırlıklarını tamamladı ve saat 22.00'de başlayacak dev maçı bekliyor. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 17 bin taraftar tribünden izleyecek. Bu mücadelede yaklaşık 3 bin Türk taraftarın da tribünde yer alması bekleniyor.

Türkiye, A Grubu'ndaki diğer maçlarında Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda, 16 Haziran'da TSİ 19.00'da Galler, 20 Haziran'da da TSİ 19.00'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

KIRMIZI FORMA İLE SAHADAYIZ

Ay-Yıldızlı takımımız bu akşam kırmızı forma ile sahaya çıkacak. İtalya'nın da gök mavisi rengi formayla sahaya dizilmesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER:

İtalya: Donnarruma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, Insigne, Immobile.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz.