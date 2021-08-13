Ayancık'ta insan zinciri: Yardım dağıtımı için el ele verdiler - Son Dakika

Ayancık'ta insan zinciri: Yardım dağıtımı için el ele verdiler

-Ayancık'ta sular insan zinciri ile taşınıyor

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde yaralar sarılmaya çalışılırken, insan zinciri oluşturularak suların taşınması ilginç görüntü oluşturdu.

Batı Karadeniz'de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu Sinop'un Ayancık ilçesi sel felaketine maruz kaldı. Selde 2 kişi hayatını kaybederken kayıp vatandaşları arama çalışmaları da devam ediyor. İlçede birçok köye karayolu ile ulaşım sağlanamazken, gelen yardımlar da farklı yollarla vatandaşlara iletiliyor.

Ayancık'ta ilçedeki ayakta durabilen tek köprüde vatandaşlar tarafından çift taraflı insan zinciri oluşturuldu. 100'lerce insandan oluşan zincir sayesinde ilçeye gelen yardımlar köprünün diğer tarafına aktarıldı.

"100 yılın felaketini yaşadık"

Kurulan dayanışmanın çok güzel bir örnek olduğunu dile getiren vatandaşlar, "İlçe olarak 100 yılın felaketini yaşadık. Çok korktuk. Daha önce de seller yaşandı ama ilk defa mahalleleri su bastı. O anlamda çok zorlandık. Vatandaşlar burada insan zinciri oluşturdular. Her anlamda çok şık bir görüntü. Yaşanan felaketin ardından gösterilen bu dayanışma bizleri çok mutlu ediyor. Devletimizin de bizlere katkısı çok büyük. Her yerden yardımlar var. Bizleri mağdur bırakmadılar" dediler.

Gönüllü olarak insan zincirinde su taşıyan Umut Akın ise şunları söyledi:

"Yıkık bir köprüde yaşam mücadelesi veriyoruz. Sel olduğundan beri bu dayanışmamız sürüyor. Burada köprünün bir başından aldığımız suları diğer tarafına taşıyoruz. Ben de sel felaketinden beri burada ekiplere yardımcı olmaya çalışıyorum."

Ayancık'ta 7'den 70'e tüm vatandaşlar hasar görmüş köprünün başında insan zincirine katılıp, su ve erzaka ulaşamayan diğer vatandaşlar için köprü vazifesi görüyor.