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Kurdukları kooperatifle 800 yıllık Bacıyan-ı Rum geleneğini yaşatıyorlar - Son Dakika

Kurdukları kooperatifle 800 yıllık Bacıyan-ı Rum geleneğini yaşatıyorlar

20.12.2021 11:18

Kırşehir'de yaklaşık 2,5 yıl önce kooperatif kurarak deri işlemeciliğine başlayan kadınlar, yaklaşık 800 yıl önce aynı topraklarda Ahi Evran Veli'nin eşi Fatma Bacı ve arkadaşlarının kurduğu Bacıyan-ı Rum geleneğini sürdürüyor.

Kırşehir'de yaklaşık 2,5 yıl önce kooperatif kurarak deri işlemeciliğine başlayan kadınlar, yaklaşık 800 yıl önce aynı topraklarda Ahi Evran Veli'nin eşi Fatma Bacı ve arkadaşlarının kurduğu Bacıyan-ı Rum geleneğini sürdürüyor.

Kentte 7 kadın girişimci tarafından 2019 yılında kurulan Yeşil Beyaz Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi, Ahi Evran Külliyesi'nde tahsis edilen atölyede deri işlemeciliği yapıyor.

Kadınlar çanta, cüzdan, kemer, kolye, pabuç başta olmak üzere deri işlemeciliğiyle yaptıkları ürünlerden elde ettiği gelirle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Ahi Evran Veli'nin eşi Fatma Bacı'nın kurduğu kadın teşkilatı Bacıyan-ı Rum'un (Anadolu Kadınlar Birliği) 800 yıl önceki geleneğini sürdüren girişimci kadınlar, hemcinslerine de örnek oluyor.

Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Seher Ünsal, AA muhabirine, 21 Aralık'ın Dünya Kooperatifçilik Günü olarak kutlandığını, kendilerinin de kurdukları kooperatifle Fatma Bacı'nın torunları olarak 800 yüzyıl önceki geleneği yaşatmaya gayret ettiklerini söyledi.

Amaçlarının, kadınların sosyal alanda kendilerini geliştirmeleri ve deri işlemeciliğini öğrenerek aile ve ülke ekonomisine katkı sağlamaları olduğunu vurgulayan Ünsal, "Kooperatifimiz, Kırşehir'de kurulan ilk kadın kooperatifidir. Bizlerden sonra başka kadın kooperatiflerinin kurulması, bizi ayrıca memnun etmiştir. Kurulacak yeni kooperatiflere rehberlik yapmaya da hazırız." dedi.

Ünsal, atölyeye destek veren Ticaret Bakanlığına teşekkür ederek, "Kadın kooperatiflerimize bakanlığımızın destekleri sonsuz. Gönlümüz ister ki bütün kadınlarımız bir araya gelsin kooperatifçilik yoluyla hem ülkelerine ve şehirlerine katkı yapsınlar hem de ev ekonomilerine destek sağlasınlar. Biz de Kırşehir'de kooperatif kurmak isteyen tüm kadınlarımızın destekçisi olacağız." diye konuştu.

Ahi Evran Veli ve Fatma Bacı'yı örnek aldıklarını aktaran Ünsal, "Ahi Evran Veli der ki, 'Biz Allah der çalışırız.' Biz Kırşehirlilerin nasibine de Allah deyip çalışmak düşmüş. Ahilik, ilmin imanla beslenmesi çalışma ile şekillenmesidir. Bizler de bu düsturla yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ünsal, kadınların kooperatiften elde ettikleri gelirle aile bütçelerine katkı yaptığına değinerek, kendi hesabına düşeni de Kırşehirli kız çocuklarının eğitimine bağışladığını anlattı.

Kadınlar üreterek mutlu oluyor

Atölyedeki üretime katılan kadınlardan Amine Aydoğmuş, Azerbaycan'dan 14 yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Burada çok sevdiğim arkadaşlarım oldu. Çok mutluyum. Yaptığımız ürünler hem ailelerimize katkı yapmamızı hem de deşarj olmamızı sağlıyor. Burada ayakkabı dışında deri üzerine her şeyi üretebiliyoruz." dedi.

Selda Yıldırım ise yaklaşık 4 yıldır Kırşehir'de yaşadığını, 2 yıldır da kooperatifte çalıştığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Burada deri sanatıyla ilgileniyorum. Zevkle yaptığım bu işte, ürünler ortaya çıktığında mutlu oluyorum. Sosyal faaliyet ile deşarj oluyoruz. Çanta, cüzdan, kemer, kolye ve pabuç gibi farklı ürünler çıkarıyoruz. Ürünlerimiz üzerine özel işlemeler ve desenler yapıyoruz. Cüzdanları kişiye özel isimlendirip hediyelik hale getiriyoruz. Bu yönde sipariş de alıyoruz."

Kurdukları kooperatifle 800 yıllık Bacıyan-ı Rum geleneğini yaşatıyorlar
Kurdukları kooperatifle 800 yıllık Bacıyan-ı Rum geleneğini yaşatıyorlar
Kurdukları kooperatifle 800 yıllık Bacıyan-ı Rum geleneğini yaşatıyorlar
Kurdukları kooperatifle 800 yıllık Bacıyan-ı Rum geleneğini yaşatıyorlar
Kurdukları kooperatifle 800 yıllık Bacıyan-ı Rum geleneğini yaşatıyorlar

Fatma Bacı, Kooperatif, Kırşehir, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurdukları kooperatifle 800 yıllık Bacıyan-ı Rum geleneğini yaşatıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurdukları kooperatifle 800 yıllık Bacıyan-ı Rum geleneğini yaşatıyorlar - Son Dakika
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