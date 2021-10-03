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Kurdukları "köpek oteli"nde can dostları misafir ediyorlar - Son Dakika

Kurdukları "köpek oteli"nde can dostları misafir ediyorlar

03.10.2021 10:32
Kurdukları

Tekirdağ'da yaşayan Ceren ve Cumhur Akar çifti, kurdukları "köpek oteli ve eğitim merkezi"nde evcil hayvanları misafir ediyor.

Tekirdağ'da yaşayan Ceren ve Cumhur Akar çifti, kurdukları "köpek oteli ve eğitim merkezi"nde evcil hayvanları misafir ediyor.

Akar çifti, 4 yıl önce otomotiv sektöründe çalıştıkları işlerinden ayrılarak, Osmanlı Mahallesi'nde 2 dekar alanda, içerisinde kulübeler ve hayvanların gezebileceği alanlar bulunan köpek oteli ve eğitim merkezini kurdu.

Kurdukları otelde geçici olarak köpeklerinden ayrılmak zorunda kalan kişilerin köpeklerine bakan çift, Tekirdağ'ın yanı sıra Trakya geneline de hizmet veriyor.

Tatillerini şehir dışında geçirenler ya da iş seyahatine çıkan evcil hayvan sahipleri, can dostlarını "köpek oteli"nin sahibi Akar çiftine belirlenen bir ücret karşılığında emanet ediyor.

Akar çifti, köpeklere eğitim de veriyor.

Cumhur Akar, AA muhabirine, hayvanları sevdikleri için köpek oteli ve eğitim merkezinde zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını söyledi.

Hayvanlara doğal bir ortam sağlamak için merkezi şehirden uzakta kırsalda kurduklarını anlatan Akar, "Bölgedeki il ve ilçelerin hepsine hizmet veriyoruz. Köpekleri birbiriyle anlaşabilen ırklara göre ayırıyoruz. Köpek sahiplerinin uyguladığı mama saatlerine göre onların kullandığı mamaları kullanıyoruz. Köpeklerde herhangi bir sıkıntı olmaması için bu konulara özen gösteriyoruz." dedi.

"Onlarla aramızda duygusal bir bağ oluşuyor"

Akar, uzun süre kendileriyle kalan köpeklerden ayrılmanın zor olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Uzun süre kalınca o köpekler de kendi köpeğimizmiş gibi oluyor. Onlarla aramızda duygusal bir bağ oluşuyor. Biz de dayanamayıp şımartıyoruz onları. O yüzden ayrılırken ister istemez üzülüyoruz. Bu işe başlamamızın nedeni hayvanları çok sevmemiz. Çocukluğumuzdan beri hayvanlarla büyüdüğümüz için hepsine alışığız. Hayvan sevgisi olmazsa bu işi sadece ticari olarak yapmaya çalıştığınızda verim alamazsınız. Burada problem yaşarsınız. Hayvanları sevdiğiniz zaman onları tanıyabilirsiniz. Bu iş karşıdan göründüğü gibi değil. Canlı bir varlıkla uğraşıyorsunuz, sorumluluğu çok büyük."

Ceren Akar da isteyen müşterilerinin hayvanlarını kendisinin köpek oteline getirdiğini aktardı.

Köpeklerin doğal ortamlarında zaman geçirmelerini sağlamak için bu işe başladıklarını vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

"Evlerde maalesef köpekleri dört duvar arasına sıkıştırmak zorunda kalıyoruz. Onları doğalarından ayırıyoruz. Egzersiz ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayamıyorlar. Bu yüzden böyle bir yerde hizmet veriyoruz. 40'a yakın köpeğe bakacak kadar kapasitemiz var. Ben doğduğum günden itibaren köpekle büyüyorum. Doğduğumda benim yanıma bir köpek koymuşlar çünkü. Dolayısıyla onlarla olan bağım bambaşka. Köpeklerle olmak çok keyifli."

Kurdukları köpek oteli nde can dostları misafir ediyorlar
Kurdukları köpek oteli nde can dostları misafir ediyorlar
Kurdukları köpek oteli nde can dostları misafir ediyorlar
Kurdukları köpek oteli nde can dostları misafir ediyorlar
Kurdukları köpek oteli nde can dostları misafir ediyorlar

Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Osmanlı, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurdukları 'köpek oteli'nde can dostları misafir ediyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurdukları "köpek oteli"nde can dostları misafir ediyorlar - Son Dakika
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