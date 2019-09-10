Kurdukları tiyatro topluluğuyla sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorlar

ZONGULDAK'ta, aralarında doktor, öğretmen, okul müdürü, hemşire ve memurların bulunduğu 'Ters Köşe Tiyatro Topluluğu', sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sahneye çıkarak yüzlerce öğrencinin okumasına destek oluyor. Gönüllü tiyatrocular, muhtarların, çocukların okul kıyafetlerini ücretsiz karşılamak için başlattıkları 'Çocuklar Gülsün' projesinde de gönüllü sahne alarak elde edilen gelirle yüzlerce çocuğun eğitim masraflarına destek olacak.

Tiyatro eğitmeni Yahya Kasımfırtına, 5 yıl önce gönüllülerden oluşan farklı meslek gruplarındaki kişilerle tiyatro topluluğu kurdu. 'Ters Köşe Tiyatro Topluluğu', geliri okullarda yardıma ihtiyacı olan öğrencilere bağışlanan tiyatro gösterileri düzenlemeye başladı. Aralarında doktor, öğretmen, okul müdürü, hemşire, memur, üniversite öğrencisi, işçi gibi farklı birçok meslek grubundan gönüllüler bulunan topluluk, geçen 5 yılda birçok tiyatro gösterisiyle yüzlerce öğrencinin eğitimine katkıda bulunmaya çalıştı.

Tiyatro topluluğu, şimdi 30 Eylül'de muhtarlar tarafından düzenlenecek 'Bütün Çocuklar Gülsün. Bir Tiyatro Biletiyle Geleceğe Umut Ol' projesinde ücretsiz sahneye çıkacak. Biletler 10 TL'den satışa çıkarken, proje kapsamında elde edilen gelirle 200 çocuğun okul kıyafeti ve kırtasiye ihtiyaçları karşılanacak. Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren gönüllü tiyatroculardan Yahya Kasımfırtına, çocukların eğitimlerine katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Gönüllü olarak öğrenciler için seferber olduklarını söyleyen Yahya Kasımfırtına, "Geçen yıl 8 gösteri yaptık. Özel eğitimli çocuklar için de oynadık. Hangi okulun ihtiyacı varsa, o okula gidiyoruz ve oyunumuzu oynuyoruz. Şu anda muhtarlarımıza destek olmak için çalışıyoruz. Burada işini gücünü bırakıp emek veren insanlar var. Bu çarkın içinde olduğumuz için çok mutluyuz. Burada oynadığımız bir oyunla yüzlerce çocuğumuzun ihtiyaçları karşılanacak. Bu bizi mutlu eden en güzel şey" dedi.

'YÜZLERCE ÇOCUĞUN YÜZÜ GÜLECEK'

Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk, projenin asıl mimarlarının gönüllü tiyatrocular olduğunu söyledi. Kendisine de küçük bir rol verildiğini anlatan Arslantürk, şöyle konuştu:

"Biz kendi çabamızla bu kadar çocuk giyindiremezdik. Buradaki tiyatrocu arkadaşlarımız bizi hiç kırmadılar. Bizim için burada saatlerce çalışıyorlar. Çocuklar adına, muhtarlar adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bu projenin mimarı tiyatro oyuncularıdır. Bu bir sosyal yardımlaşma projesi. Biz çok mutluyuz. Bu projeye sayesinde yüzlerce çocuğun, ailelerin yüzü gülecek. Biz destek veren herkesin önünde saygıyla eğiliyorum."

İl Sağlık Müdürlüğü'nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Bülent Gemici ise büyük bir özveriyle çocuklar için oyunlar oynadıklarını belirtti. Amaçlarının hem tiyatro oynamak, hem de çocukların eğitimlerine katkıda bulunmak olduğunu ifade eden Dr. Gemici, "Buradaki herkes bir muhabbetle, bir sohbetle bir araya geldi. Daha önce okullarda oyunlar oynadık. Şimdi çok güzel bir proje için bir araya geldik. Burada 20- 25 kişi bir proje için uğraşıyor. Her şey çocuklarımız için" diye konuştu.