Kurdun saldırısına uğrayan 6 keçi can verdi - Son Dakika

Sütçüler ilçesine bağlı Sarımehmet köyü, Akçapınar Mahallesi'nde gece yarısı Samet Açar'a ait ağıla giren kurt, 6 keçiyi parçaladı. Sabaha karşı ağıla giren Samet Açar, hayvanlarının parçalandığını görünce büyük üzüntü yaşadı.
Ağılda 6 keçisi olduğunu belirten Açar "Sabah geldiğimde hepsini telef olmuş şekilde gördüm. Çok üzgünüm" dedi.
Diğer yandan hayvanların öldüğü haberini alan sürünün çobanı ve köylüler de büyük üzüntüye uğradı. Aynı bölgede daha önce de benzer kurt saldırılarının yaşandığı ifade edildi.
Kaynak: DHA
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