Üye Girişi
Kurdun saldırısına uğrayan 6 keçi can verdi - Son Dakika

Kurdun saldırısına uğrayan 6 keçi can verdi

02.01.2022 14:17
Kurdun saldırısına uğrayan 6 keçi can verdi

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki ağıla gece yarısı giren kurt, 6 keçiyi öldürdü. Çoban ve hayvan sahibi, olay sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Sütçüler ilçesine bağlı Sarımehmet köyü, Akçapınar Mahallesi'nde gece yarısı Samet Açar'a ait ağıla giren kurt, 6 keçiyi parçaladı. Sabaha karşı ağıla giren Samet Açar, hayvanlarının parçalandığını görünce büyük üzüntü yaşadı.

"HEPSİ TELEF OLMUŞ, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Ağılda 6 keçisi olduğunu belirten Açar "Sabah geldiğimde hepsini telef olmuş şekilde gördüm. Çok üzgünüm" dedi.

HABERİ DUYAN ÇOBAN VE KÖYLÜLER DE ÜZÜLDÜ

Diğer yandan hayvanların öldüğü haberini alan sürünün çobanı ve köylüler de büyük üzüntüye uğradı. Aynı bölgede daha önce de benzer kurt saldırılarının yaşandığı ifade edildi.

Çobanın dünyası başına yıkıldı! Kurdun saldırısına uğrayan 6 keçi çırpına çırpına can verdi
YORUMLAR
500

Hassas İçerik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kurdun saldırısına uğrayan 6 keçi can verdi - Son Dakika


"Ölmezdim" şarkısını paylaşan 20 yaşındaki Aysel göğsünden vurulmuş halde bulundu "Ölmezdim" şarkısını paylaşan 20 yaşındaki Aysel göğsünden vurulmuş halde bulundu         
14:07
Anketçiden siyasi tablo hakkında açıklamalar: CHP'nin oyları yükselmiyor ama AK Parti'deki düşüşle birinci olurlar Anketçiden siyasi tablo hakkında açıklamalar: CHP'nin oyları yükselmiyor ama AK Parti'deki düşüşle birinci olurlar         
13:19
Keçilerin duvara tırmanma görüntüsü hayrete düşürdü Keçilerin duvara tırmanma görüntüsü hayrete düşürdü         
11:06
Kamyonet direğe çarptı, sürücü camdan yola fırladı Kamyonet direğe çarptı, sürücü camdan yola fırladı         
10:42
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı         
10:35
Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti         
10:31
Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü         
10:16
Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor         
09:58
73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu         
22:00
Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak         
15:48
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12
Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim         
14:21
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50

Son Dakika Haberleri
14:07 "Ölmezdim" şarkısını paylaşan 20 yaşındaki Aysel göğsünden vurulmuş halde bulundu
14:04 Öğrenciler vakaların 35 binin üzerine çıkması sonrası isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin
13:39 Ödeme alamayan Ofsporlu oyunculardan "Fesupanallah"şarkılı gönderme
13:33 Kentte aralıkta en çok salatalığın fiyatı arttı
13:19 Anketçiden siyasi tablo hakkında açıklamalar: CHP'nin oyları yükselmiyor ama AK Parti'deki düşüşle birinci olurlar
13:17 2021'nin en zengin 10 ismi belirlendi
13:09 6 haftalık ömrünün kaldığını öğrenen anneden duygusal paylaşım
12:53 Fenerbahçe, Okan Buruk'a teklif götürüyor
12:52 Arkeologlar, mezarlıkta servet değerinde yüzük buldu
12:40 Stokçuluk yapanlara ceza üst sınırı 2 milyon liraya çıkarılıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 14:23:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kurdun saldırısına uğrayan 6 keçi can verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement