Küre Dağları Milli Parkı'nda 3'ü yatay 2'si dikey 5 mağara keşfedildi - Son Dakika

Küre Dağları Milli Parkı'nda 3'ü yatay 2'si dikey 5 mağara keşfedildi

07.01.2021 16:18

Küre Dağları Milli Parkı'nda 3'ü yatay 2'si dikey 5 mağara keşfedildi Küre Dağları Milli Parkı'nın Ulus ilçesi sınırlarında yer alan bölgelerinde Anadolu Speleoloji Derneği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3'ü yatay 2'si dikey 5 mağara keşfi gerçekleştirildi.

Küre Dağları Milli Parkı'nda 3'ü yatay 2'si dikey 5 mağara keşfedildi

BARTIN - Küre Dağları Milli Parkı'nın Ulus ilçesi sınırlarında yer alan bölgelerinde Anadolu Speleoloji Derneği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3'ü yatay 2'si dikey 5 mağara keşfi gerçekleştirildi.

Ulus ve Köylerine Hizmet Derneği'nin Mağara Araştırmaları projesi kapsamında Küre Dağları Milli Parkı'nın Ulus ilçesi sınırlarında çalışmalar yürüten Anadolu Speleoloji Derneği ekiplerinin 5 adet mağara keşfi bölgede büyük heyecanla karşılandı.

3 araç ve 9 kişilik ekiple yaklaşık 5 gün boyunca saha çalışması gerçekleştiren Anadolu Speleoloji Derneği ekipleri Drahna Vadisi ve çevresinde gerçekleştirdiği 3'ü yatay 2'si dikey 5 mağara için raporlama çalışmalarına başladı.

ASPEG tarafından daha önce bölgede yapılan çalışmalarda Kemerli Mağarası, Büyükkaya Mağarası ve Kuşaklı Mağarasının ardından dikey mağara olan 30 metre ağız çapı ve 60 metre derinliği bulunan Kadıharmanı Kokurdanı'nın da haritalandırma ve raporlama çalışmaları gerçekleştirilmişti.

Ulus ve Köylerine Hizmet Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Satı Lütfi Okçu gerekli izinlerin alınmasının ardından ASPEG ekiplerince bölgede 5 günlük saha çalışması yürütüldüğünü ve bu çalışmalar sırasında 5 adet mağaranın keşfinin gerçekleştirilmesinin Ulus başta olmak üzere bölge için çok büyük bir sevinç kaynağı olduğunu söyledi. Başkan Okçu konuya ilişkin açıklamasında, "Bölgemizde yeni mağaraların keşfi bizim için çok sevindirici bir gelişme oldu. Bu çalışmalarla keşfi yapılan mağaralar literatüre girerken bir yandan da turizme kazandırılıyor. Örneğin daha önce keşfi yapılan Kemerli Mağarasına Milli Park Müdürlüğünce seyir terası oluşturuldu. Tabi ki yeni mağaraların keşfi bölgemizin tanınırlığı ve turizm potansiyelini artıyor. Ulus ve Köylerine Hizmet Derneği olarak bu tür çalışmalar ve keşifler için sahadaki tüm faaliyetlere elimizden gelen desteği sunuyoruz. Yapılan her çalışmanın bölgemiz için büyük önemi var. Milli Park tampon bölgesi içinde bulunan Drahna Vadisinde Ulus ve Köylerine Hizmet Derneği destekleri ile "Ev Pansiyonculuğu" eğitimi ve belgesini almış olan Alan Kılavuzlarımızda mağara keşifleri için bölgemizde çalışmalar yapan ASPEG ekiplerine destek oldular. Bu anlamda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ulus Kaymakamlığı başta olmak üzere Küre Dağları Milli Park Müdürlüğüne, kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza da destekleri için canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Son olarak keşfi yapılan mağaralarla ilgili raporlamalar 15 güne kadar bitecek. Bu raporlamaları da halkımızla paylaşmaktan mutluluk duyacağız" dedi.

Küre Dağları Milli Parkı'nda 3'ü yatay 2'si dikey 5 mağara keşfedildi
Küre Dağları Milli Parkı'nda 3'ü yatay 2'si dikey 5 mağara keşfedildi
Küre Dağları Milli Parkı'nda 3'ü yatay 2'si dikey 5 mağara keşfedildi
Küre Dağları Milli Parkı'nda 3'ü yatay 2'si dikey 5 mağara keşfedildi

Milli, Ulus, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Küre Dağları Milli Parkı'nda 3'ü yatay 2'si dikey 5 mağara keşfedildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Avrupa'nın gündemindeki Ozan Tufan'ın menajeri: Henüz bize resmi bir teklif gelmedi Doktorların yürüyemeyeceğini söylediği jokey Maija Vance, inanılmazı başarıp spora geri döndü Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Çifte cinayet suçlamasıyla 2 kez müebbeti istenen şahıs beraat edince, adliye bahçesi karıştı Cinsel ilişki bahanesiyle gittiği evde rehin alınıp gasp edilmişti! Psikolojisi bozulan yaşlı adam ülkesine geri döndü Türkiye'de 2020'de en çok satan otomobil markası Fiat oldu DSÖ'den Avrupa'ya mutasyon uyarısı: Durum endişe verici, daha fazlasını yapmak gerekiyor Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı
Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı         
16:44
Türk mucitlerin ürettiği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısını olan doktor, 16 gün sonra hayatını kaybetti Türk mucitlerin ürettiği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısını olan doktor, 16 gün sonra hayatını kaybetti         
16:14
Medipol Başakşehir'den transfer açıklaması: Visca, İrfan Can ve Crivelli'yi satmıyoruz Medipol Başakşehir'den transfer açıklaması: Visca, İrfan Can ve Crivelli'yi satmıyoruz         
15:49
Aliyev'den Ermenistan'a Dağlık Karabağ uyarısı: İhlalleri sürdürürse demir yumruğumuzu indiririz Aliyev'den Ermenistan'a Dağlık Karabağ uyarısı: İhlalleri sürdürürse demir yumruğumuzu indiririz         
15:27
Çakmakla tüpü kontrol eden adam hayatının şokunu yaşadı! Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi Çakmakla tüpü kontrol eden adam hayatının şokunu yaşadı! Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi         
15:14
Son Dakika: Kobani iddianamesi kabul edildi! Selahattin Demirtaş'ın arasında olduğu 108 kişi yargılanacak Son Dakika: Kobani iddianamesi kabul edildi! Selahattin Demirtaş'ın arasında olduğu 108 kişi yargılanacak         
14:54
Ayrılmak istediği kocası tarafından 2 aylık çocuğu kaçırılan annenin isyanı: Uyuyan oğlumun yanına silah koyuyor Ayrılmak istediği kocası tarafından 2 aylık çocuğu kaçırılan annenin isyanı: Uyuyan oğlumun yanına silah koyuyor         
14:51
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Fitch, Türkiye'nin en yüksek kredi notunu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne verdi Fitch, Türkiye'nin en yüksek kredi notunu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne verdi         
14:17
Bircan Bali'den ağızları açık bırakan Hadise yorumu: Muayyen gününde olmasaydı Eurovision'da 1. olurdu Bircan Bali'den ağızları açık bırakan Hadise yorumu: Muayyen gününde olmasaydı Eurovision'da 1. olurdu         
14:13
Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda         
13:47
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Biden'ın zaferi tescillendi, Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim Biden'ın zaferi tescillendi, Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim         
11:53
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 16:56:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Küre Dağları Milli Parkı'nda 3'ü yatay 2'si dikey 5 mağara keşfedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei