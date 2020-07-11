Küre Dağları Milli Parkı'nda kanyon içindeki şelaleye yoğun ilgi - Son Dakika

Küre Dağları Milli Parkı'nda kanyon içindeki şelaleye yoğun ilgi

Küre Dağları Milli Parkı'nda kanyon içindeki şelaleye yoğun ilgiBARTIN-Kastamonu sınırları içerisindeki Küre Dağları Milli Parkı'nda yer alan 500 metre uzunluğundaki kanyon içindeki Ulukaya şelalesini geçen yıl 100 bin turist ziyaret ederken, pandemi sürecinin ardından yeniden ilgi görmeye başladı.

Küre Dağları Milli Parkı'nda kanyon içindeki şelaleye yoğun ilgi

BARTIN- Kastamonu sınırları içerisindeki Küre Dağları Milli Parkı'nda yer alan 500 metre uzunluğundaki kanyon içindeki Ulukaya şelalesini geçen yıl 100 bin turist ziyaret ederken, pandemi sürecinin ardından yeniden ilgi görmeye başladı. Ulus ilçesinde Ulukaya köyündeki mitolojik hikayeye göre, aşk tanrısı Eros'un, eşinin kendisini artık sevmediği düşüncesiyle intihar eden Selamnos'un bedenini dönüştürdüğü şelaleden su içen, mendilini ıslatan ya da yüzünü yıkayanlar, yaşadıkları aşk acısından kurtuluyor. Ulukaya şelalesi ve Ulukaya kanyonu 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma kurulu tarafından 'Doğal sit alanı' ilan edildi. İlçe merkezine 17 kilometre uzakta 10 metre genişliğinde bir kaya oyuğundan çıkan ve 25 metre yüksekten akan şelalenin altında 40-50 metrelik gölet bulunuyor. 2019 yılında 100 bin yerli ve yabancı turist ağırlayan şelaleye ilgi her geçen gün artıyor Küre Dağları Milli Parkının yanı sıra ilçenin en güzel noktalarından birinin de Ulukaya şelalesi olduğunu söyleyen Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, 'Ulukaya kanyonu ve Ulukaya şelalemiz bölgemizin eşsiz güzellikleri arasında yer almaktadır. Şelalemizin tanıtımını yapmak için belediye olarak elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Doğa kenti Ulus markası adı altında mutlaka Ulukaya şelalesinin de büyük önemi olduğunu düşünüyoruz. Burada her yıl büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Pandemi salgınından sonra turist yoğunluğunun arttığını görüyoruz. Herkesi şelalemizi görmeye davet ediyoruz.?diye konuştu. Ankara'dan ailesiyle birlikte şelaleyi ziyaret gelen Cengiz Han Emre, ?Burası çok güzel ve muhteşem ötesi bir yer, şelaleye ilk kez geliyoruz. Hiç bilmiyorduk. Harika bir yer herkese gelmelerini tavsiye ederim.? dedi. Burdur'dan gelen Fevzi Uludoğan, 'Buraya ilk kez geliyoruz. Hakikaten doğa harikası bir yer, bizde buraya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Mutlaka görülmesi gereken bir yer, herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Küre Dağları Milli Parkı'nda kanyon içindeki şelaleye yoğun ilgi - Son Dakika
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