Küre Dağları Milli Parkı'nda vaşak fotokapana yansıdı - Son Dakika
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Küre Dağları Milli Parkı'nda vaşak fotokapana yansıdı

08.03.2022 16:39
Küre Dağları Milli Parkı'nda vaşak fotokapana yansıdı

Küre Dağları Milli Parkı'nda bir vaşağın görüntüsü fotokapana yansıdı.

Küre Dağları Milli Parkı'nda bir vaşağın görüntüsü fotokapana yansıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Küre Dağları Milli Parkı'nın farklı bölgelerine yaban hayatını izleme ve koruma amaçlı yerleştirilen fotokapanlara bir vaşağın yansıdığı belirtildi.

Bu durumun milli parktaki doğal dengenin bir kanıtı olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kedi türlerinin en büyüğü olarak bilinen ve Küre Dağları Milli Parkı'nda ilk kez görüntülenen vaşak, Milli Park Müdürlüğünce yakın takip ve koruma altına alınacak. Dünya Doğayı Koruma Vakfının Avrupa'nın acil korunması gereken ve biyolojik çeşitlilik açısından en değerli 100 sıcak noktasından biri ilan ettiği Küre Dağları Milli Parkı, ülkemizdeki 9 sıcak noktada da ilk sırada yer alıyor, fotokapanlarla da görüntülenen ayı, kurt, geyik, karaca ve tilki gibi pek çok yaban hayvanı ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor."

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tarım, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küre Dağları Milli Parkı'nda vaşak fotokapana yansıdı - Son Dakika


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