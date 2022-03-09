Küre Dağları Milli Parkı'nda vaşak görüntülendi - Son Dakika
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Küre Dağları Milli Parkı'nda vaşak görüntülendi

09.03.2022 13:10
Küre Dağları Milli Parkı'nda vaşak görüntülendi

BARTIN ile Kastamonu arasında bulunan Küre Dağları Milli Parkı'nda ilk kez vaşak görüntülendi.

BARTIN ile Kastamonu arasında bulunan Küre Dağları Milli Parkı'nda ilk kez vaşak görüntülendi. Bölgeye yeni fotokapanlar kurularak, hayvanın yaşam alanı ve sayıları tespit edilmeye çalışılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı 10'uncu Bölge Müdürlüğü Bartın Şubesi'nce, 37 bin 753 hektar alanı kaplayan Küre Dağları Milli Parkı'nda 15 fotokapan kuruldu. Hayvan varlığının tespit edilmesi amacıyla kurulan fotokapanlarla bölgede ilk kez vaşak görüntülendi. Daha önce kurulan fotokapanlar sayesinde yaban kedisi, su samuru, karaca, yaban domuzu ve ayı görüntülenirken, bu kez vaşak görülmesi üzerine çalışma başlatıldı. Vaşağın görüldüğü bölgede yeni fotokapanlar kurularak, hayvanın yaşam alanı ve sayıları tespit edilmeye çalışılacak.


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Kastamonu, Bartın, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Küre Dağları Milli Parkı'nda vaşak görüntülendi - Son Dakika


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