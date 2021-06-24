Küre Dağları Milli Parkı'ndaki Ersizler kayalıklarına tırmanış etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika

Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (KADASK) eğitmenlerince Türkiye'nin 252. Tabiat Parkı ilan edilen ve Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında yer alan Ersizler kayalıklarında tırmanış etkinliği düzenlendi.

Dernek eğitmenlerinden Murat Yiğit ve Yusuf Yılmaz, bölgenin ulusal ve uluslararası kaya tırmanışlarına açılması için rota çalışması yürüttü.

Yer yer yaklaşık 250 metreye ulaşan Ersizler kayalıklarının 140 metresine geleneksel tırmanış teknikleriyle tırmanış gerçekleştiren KADASK ekibi, bölgenin doğal güzelliklerini de kayıt altına aldı.

Murat Yiğit, AA muhabirine, Ersizler bölgesinin dağcılık ve doğa sporları açısından değerlendirilmesi gereken önemli potansiyeli olduğunu belirtti.

Bölgenin ulusal ve uluslararası sporcuların dikkati çekeceğine inandıklarını vurgulayan Yiğit, "Uzun zamandır bölgede tırmanış yapmayı ve rotalar açmayı düşünüyorduk. Burası birçok sporcunun ilgisini çeken bir yer fakat şu ana kadar kayalıkların dibine ulaşımın zor olmasından dolayı tırmanılmayan bir yer. Rota çalışmalarımıza devam edeceğiz ancak bölgede bulunan ve uzun zamandır kullanılmadığı için kapanan patika yolların yeniden düzenlenerek kayalık alana ulaşımın kolaylaştırılmasını istiyoruz. Bölge, tarihi patikalarıyla da muhteşem manzaralar sunan bir yürüyüş parkuru. Buranın gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla doğa turizminde bir marka olacağına inanıyoruz." dedi.

Yılmaz da Küre Dağları'nın eşsiz manzaraları arasında gerçekleştirdikleri 140 metrelik tırmanış faaliyetlerini güvenli ve sorunsuz şekilde geride bıraktıklarını söyledi.

Bölgenin tarihinden yola çıkarak oluşturdukları parkura "Ersizler rotası" dediklerini aktaran Yılmaz, "Birinci Dünya Savaşı ve Birinci Balkan Savaşı'nda cepheye giden ve sonrası köye dönen olmayınca köyde hiç yetişkin erkek kalmamasından dolayı adı Ersizler olarak değişen köyün şehitleri ve tüm şehitlerimiz anısına rotanın adına 'Ersizler rotası' dedik. Tüm şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz." diye konuştu.