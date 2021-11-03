KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKINA ZİPLİNE YAPILDI - Son Dakika

BARTIN ile Kastamonu sınırları içerisindeki Küre Dağları Milli Parkına 500 metre uzunluğunda zipline yapıldı.

Küre Dağları Milli Parkı, her mevsim doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor. 2000 yılında milli park ilan edilen, 37 bin 753 hektarlık Küre Dağları Milli Parkı, 2012'de ise 'Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks)? sertifikasına sahip milli park unvanını aldı. Daha sonra da Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçildi. Milli park, geçen haziran ayında, 'Platin Yabanıl Sertifika Ödülü' aldı.

Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın'ın Ulus ilçesine 7 kilometre mesafedeki Aşağıköy köyünün zirvesinde bulunan 20 dönümlük arazide, Aşağıköy-Alpı seyir terasının yanına 6 ay önce inşaatına başlanan zipline tamamlanarak, test aşamasına geçildi. 10 metre yükseklikteki 3 kule ile birlikte 500 metre uzunluğa sahip zipline ile birlikte adranelin tutkunları milli parkı izleme fırsatı elde edecek. 2 durak noktasının bulunduğu zipline sayesinde Küre Dağları Milli Parkı'ndaki Drahna Vadisi, Büyük Küre ve Küçük Küre geçişi görülebiliyor. Çevre düzenlemesi ve yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından zipline gelecek yıl Nisan ayında ziyaretçilere açılacak.