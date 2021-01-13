Küre Dağları'nda kardelenler karsız açtı - Son Dakika

Soğuk kışları ve yoğun kar yağışıyla bilinen Küre Dağları'nda sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle kardelenler, bu yıl kar görmeden açtı.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesindeki dağlık bölgelerde her yıl mart ayında karlar arasında açan kardelenler, bu sene hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle kara hasret kaldı.

İlçeye bağlı Aşıklı köyünde yaşayan Yüksel Erdoğan, AA muhabirine, Küre Dağları'nda yer alan köylerinde kardelenlerin yoğun bir şekilde bulunan bir bitki türü olduğunu söyledi.

Kardelenlerin genelde bahar başında açtığını ancak bu yıl çok erken uyandığını anlatan Erdoğan, "Her sene mart ayının ortalarında kar içinden ince ince çıkardı. Çiçekleri beyaz olduğu için kardan ayırt etmek zor olurdu. Karlar eridikçe daha belirgin olurdu. Bu sene çok farklı oldu." dedi.

"Kış yaz gibi geçiyor"

Kardelenlerin baharı hatırlattığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kardelenlerle birlikte baharın geldiğini anlardık. Yavaş yavaş diğer çiçekler de açardı. Bu sene kar yağmadı, kış olmadı. Kış yaz gibi geçiyor. Şu anda burada normalde 1 metre kar, havanın eksi 3-5 derece olması gerekiyor ama hava sıcaklığı 18 derecede. Bu sene havaların böyle gitmesi nedeniyle karsız kardelenler oldu. Hiç kar yağmadan kardelenler çiçek açtı."

Her yıl mart ayında kardelenlerin kar altındaki fotoğraflarını çekerdik"

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş ise hava sıcaklıklarının herkesi kaygılandırdığını söyledi.

Küre Dağları'nda kardelenlerin yoğun bir şekilde bulunduğunu aktaran Keleş, "Burası kardelenlerin mekanı. Her yıl mart ayında doğa fotoğrafçıları olarak gelip kardelenlerin kar altındaki fotoğraflarını çekerdik. Şu anda ocak ayındayız ve kardelenler topraktan çoktan çıkmış, mevsimler şaşmış. Kardelenlerimiz boynu bükük, kar bekliyor." diye konuştu.

Bölgenin her mevsim ayrı güzelliğe sahip olduğuna vurgu yapan Keleş, şunları kaydetti:

"Burası Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında. Yeşilin, beyazın, kahverenginin, sarının tüm güzelliğini burada görürsünüz. Şu anda en büyük eksiğimiz kar ve yağış. Topraklarımız susuz, kardelenlerimiz karsız. Kardelen çiçeği adı üstünde kar delen. Baharın müjdecisi bir çiçek, karla birlikte açan ilk çiçek kardelendir. Kardelenin çıkmaması gereken bu mevsimde çevre kardelenlerle doldu."