Küre Dağları'nda yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi - Son Dakika

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Küre Dağları'nda yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
6 saat önce
Bartın ve Kastamonu arasında bulunan Küre Dağları Milli Parkı'ndaki yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:28 Kaynak: AA
Bartın ve Kastamonu arasında bulunan Küre Dağları Milli Parkı'ndaki yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi.
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