KASTAMONU - Küre Dağları'nın bir yanı sonbahar bir yanı kış - Son Dakika

KASTAMONU - Küre Dağları'nın bir yanı sonbahar bir yanı kış

29.11.2020 11:11

Vadilerinden yamaçlarına, akarsularından kanyonlarına kadar Türkiye'nin önemli dağ sıralarından Küre'de, kış ve sonbahar aynı anda yaşanıyor.

Vadilerinden yamaçlarına, akarsularından kanyonlarına kadar Türkiye'nin önemli dağ sıralarından Küre'de, kış ve sonbahar aynı anda yaşanıyor.

Kastamonu ve Bartın arasında kalan Küre Dağları, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ziyaretçileri kendisine çekiyor.

Doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarına seyrine doyumsuz manzaralar sunan Küre Dağları, orman içi çayırları, yamaçlarda bulunan ormanları, kırsal dokuyla bütünleşen yerleşim alanları, biyolojik çeşitliliğiyle de ziyaretçileri cezbediyor.

Dağların alt kısımlarında sarıdan kırmızıya renk ahengine doyan ziyaretçiler, sonbaharın son aylarında yüksek kesimlerde kar sürpriziyle karşılaşıyor. En yüksek zirvesinin rakımı 2 bin metreyi bulan Küre Dağları'nda, sonbaharda yağan kar, dağların bir kısmında sonbahar bir kısmında da kış manzarasını aynı anda sunuyor.

Yamaçların alt kısımlarındaki ağaçlar sarıdan kırmızıya kadar çeşit çeşit renge bürünürken, üst kesimlerde beyaz kar örtüsü görülüyor.

Endemik bitkileri, yaban hayatı ve otantik değerleriyle Küre Dağları Milli Parkı, doğa yürüyüşü, foto safari, av ve yaban hayatı gibi aktivitelere de imkan sağlıyor.

Kastamonu Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Küre Dağları'nın çok özel bir dağ sırası olduğunu söyledi.

Küre Dağları'nın doğanın birçok güzelliğini içinde barındırdığını aktaran Kaplan, "Endemik bitki türleri, kanyonları, mağara ve şelaleleri ile oldukça zengin bir alandır. 2012 yılında, Türkiye'de Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) ilan edilen ilk ve tek yer oldu. Avrupa'da PAN Parks sertifikalı 13 alan varken Türkiye'de sadece Küre Dağları'dır. Endemik bitki bakımından oldukça zengin. Türkiye'deki endemik bitki sayısının üçte biri Küre Dağları'ndadır." dedi.

Kaplan, bölgenin her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, "Doğal güzellikleri açısından kelimelerle ifade edilemez. Muhteşem bir doğal güzelliğe sahip. Her mevsim ayrı güzel. Yeşilin her tonu var. Sonbaharda sarıdan kırmızıya kadar tüm renkleri görebilirsiniz." diye konuştu.

Kovid-19 salgını döneminde insanların şehirlerden uzaklaşıp doğaya kaçmak istediklerine işaret eden Kaplan, bölgenin doğal güzelliklerine ilginin arttığını sözlerine ekledi.

KASTAMONU - Küre Dağları'nın bir yanı sonbahar bir yanı kış
KASTAMONU - Küre Dağları'nın bir yanı sonbahar bir yanı kış
KASTAMONU - Küre Dağları'nın bir yanı sonbahar bir yanı kış
KASTAMONU - Küre Dağları'nın bir yanı sonbahar bir yanı kış

Sonbahar, Endemik, Türkiye, Küre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Küre Dağları'nın bir yanı sonbahar bir yanı kış - Son Dakika


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