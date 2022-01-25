Küre Dağları'nın karla birleşen güzelliği havadan görüntülendi - Son Dakika

Türkiye'nin önemli sıradağlarından ormanlarla kaplı Küre Dağları'nın kar sonrası beyaza bürünmüş hali, drone ile görüntülendi.

Kastamonu ve Bartın arasında kalan, Türkiye'nin ilk Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip ve 2012'de Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri olan Küre Dağları Milli Parkı, endemik bitkileri ve zengin yaban hayatını bünyesinde barındırıyor.

Yaklaşık 37 bin hektarı kapsayan ve en yüksek zirvesi 2 bin metreyi bulan Küre Dağları'nın karla kaplı manzarası, drone ile görüntülendi.

Ersizler köyünde yöresel yemek işletmeciliği yapan Emin Çelik, AA muhabirine, bölgenin her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellikler sunduğunu söyledi.

Hayatının köyde geçtiğini belirten Çelik, "Köyümüz Küre Dağları'nın içinde yer alıyor. Hemen yakınımızda Ersizlerdere Kanyonu bulunuyor. Burada her sabah bu güzellikler içinde uyanmak, bizim için büyük nimet. İnsan burada sanki yaşlanmıyor. Yaşım 77 ama kendimi genç hissediyorum." dedi.

Abana ilçesinde ise kar kalınlığı yüksek rakımlı mahalle ve köylerde 1,5 metreye ulaştı. Bağlık, Çayırcık ve Konakören mahallelerindeki evlerin çatılarında kar kütleleri oluştu, araçlar kar altında kaldı. Belediye ekipleri, ilçe merkezine inemeyen vatandaşlara ekmek ve gıda malzemesi götürdü.

Ekipler, mahalle yollarında ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.