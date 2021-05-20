Kürecik NATO Radar Üssü önünde İsrail protestosu - Son Dakika

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinin Kürecik Mahallesi'nde bulunan NATO Radar Üssü'ne gelen Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, İsrail'i protesto ederek üssün kapatılmasını istedi.

Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, Filistin'e yönelik saldırıları protesto etmek için Akçadağ ilçesinin Kürecik Mahallesi'nde bulunan NATO Radar Üssü'ne geldi. "Türkiye- Filistin kardeştir", "Kahrolsun İsrail ve Amerika", "Radar Üssü kapatılsın" sloganları atan grup, yanlarında getirdikleri ve yırttıkları temsili radar üssünden çıkan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ve tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını parçaladı.