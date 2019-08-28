Son Dakika Haberleri: Kürecik radarı Türkiye'nin elindeki stratejik kozu mu?
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Kürecik radarı Türkiye'nin elindeki stratejik kozu mu?

1 saat önce

S-400 füze sisteminin tedariki ile birlikte; Türkiye-NATO, Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği yoğun olarak tartışılıyor. Peki, ABD’nin Türkiye’ye yaptırım seçeneklerini masada tuttuğu bir ortamda Kürecik radarı Türkiye’nin elindeki en büyük koz mu?

Kürecik radarı Türkiye'nin elindeki stratejik kozu mu?, System.String[]
Türkiye 2010 yıllında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Geçici Üyesi iken, İran'a karşı uygulanacak yaptırımların görüşüldüğü oylamada "Hayır" oyu kullanmış, Batı basınında "Türkiye'nin ekseni mi kayıyor" tartışmaları alevlenmişti. Söz konusu tartışmalar, Türkiye'nin NATO Balistik Füze Savunma Sistemi erken uyarı radarının Kürecik'te konuşlanmasını kabul etmesiyle sönümlendi. Bu günlerde S-400 füze sisteminin tedariki ile birlikte; Türkiye-NATO, Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği yoğun olarak tartışılıyor. Peki, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım seçeneklerini masada tuttuğu bir ortamda Kürecik radarı Türkiye'nin elindeki en büyük koz mu?

Kürecik daha önce de 1961 yılında kurulan ve 1991 yılında faaliyetine son verilen, Sovyet hava sahasını izleyen, ABD Hava Kuvvetlerine ait radar ve haberleşme role istasyonuna ev sahipliği yapmıştı. 2010 yılında yapılan Lizbon Zirvesi'nde NATO üyesi ülkeler, balistik ve seyir füzelerine karşı koruma sağlayacak, ABD milli füze savunma sistemi ile entegre çalışabilecek bir füze savunma sisteminin kurulmasına karar verdiler.
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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, S 400, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:30 
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