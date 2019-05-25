Kürek: Bahar Kupası Kürek Yarışları

Türkiye
Kürek Federasyonu tarafından Sakarya
'da düzenlenen Bahar Kupası Kürek Yarışları başladı. Sapanca
Gölü'ndeki Kırkpınar
parkurunda bin ve 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen yarışlarda, Fenerbahçe
, Galatasaray
, Sümerspor Kürek, Sinop
Kürek, Denizciler, Hereke Nuh Çimento
Kürek, Türk Balıkadamlar, Anadolu Hisarı
Kürek, Şişecam Çayırova
, Sakarya Gençlik Merkezinin de arasında bulunduğu birçok kulüpten sporcular mücadele ediyor.
Sağanak altında gerçekleştirilen yarışlarda sporcular zaman zaman zorlansa da kıyasıya mücadele etti.
Organizasyon, yarın yapılacak yarışlar ve kupa töreninin ardından sona erecek.
İlk gün yarışlarında alınan sonuçlar şöyle:
Master erkekler iki çifte: 1. Mehmet Egeli - Ozan Tetik, 2. Özgür Çubukçu - Fert Toska, 3. Özkan Coşgun - İsmal Danacıoğlu
Master kadınlar tek çifte: 1. Elif Lermi Bekdemir, 2. Behiçe Aslıhan Dizdaroğlu, 3. Sena Serhadlıoğlu
Yıldız kızlar dört çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Komodor
Yıldız erkekler tek çifte: 1. Şişecam Çayırova A, 2. Fenerbahçe, 3. Galatasaray A
Yıldız erkekler iki tek: 1. Galatasaray, 2. Fenerbaçe A, 3. Şişecam Çayırova
Yıldız erkekler iki çifte: 1. Fenerbahçe A, 2. Galatasary A, 3. Galatasaray B
Yıldız erkekler dört tek: 1. Galatasaray B, 2. Galatasaray A, 3. Fenerbançe
Küçük kızlar dört çifte: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Sümerspor Kürek, 3. Fethiye
Belediye
Küçük erkekler iki çifte: 1. Galatasaray, 2. Hereke Nuh Çimento Kürek, 3. Sümerspor Kürek
Genç kızlar iki çifte: 1. Galatasaary A, 2. Fenerbahçe, 3. Şişecam Çayırova
19 yaş altı erkekler iki çifte: 1. Türk Balıkadamlar, 2. Sinop Kürek, 3. Fenerbahçe
19 yaş altı kadınlar dört çifte dümencili: 1. Sinop Gençlik ve Spor, 2. Denizciler, 3. Sümerspor Kürek
Yıldız erkekler sekiz dümencili: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe