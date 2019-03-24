Kürek: Büyükler ve Deniz Küreği Türkiye Kupası

Türkiye
Kürek Federasyonu tarafından Sakarya
'da düzenlenen Büyükler ve Deniz Küreği Türkiye Kupası
yarışlarında, büyük kadın ve erkeklerde Fenerbahçe
birinci oldu. Sapanca
Gölü'ndeki Kırkpınar
parkurunda düzenlenen yarışlarda, Fenerbahçe, Galatasaray
, Beşiktaş
, Sümerspor Kürek, Altınboynuz, Türk Balıkadamlar'ın da aralarında bulunduğu birçok kulüpten sporcu mücadele etti.
Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sapanca Kırkpınar'da düzenlenen sezonun ilk yarışına spor kulüplerinin yoğun katılım gösterdiğini söyledi.
Organizasyonda güzel yarışların yapıldığını aktaran İşseven, şunları kaydetti:
"Bu seneki yarışlarda, her şeyden önce bulunduğumuz mevkide çok güzel işler yapıldı. Bunlar da bize çok büyük katkı sağlamış oldu. Kırkpınar'da artık yarışları yaparken fazla bir eksiğimiz olmamakla birlikte inşallah bundan sonra yapılacak her yarışta şartlar daha iyi olacağı için mutlu olacağız. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, çok büyük katkıları oldu."
Final yarışlarının ardından kategorilerinde dereceye giren takımlar şöyle:
Büyük kadınlar: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Şişecam
Çayırova
Büyük erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Şişecam Çayırova
Deniz küreği kadınlar: 1. Denizciler 2. Sümerspor Kürek 3. Altınboynuz
Deniz küreği erkekler: 1. Beşiktaş, 2. Türk Balıkadamlar 3. Sümerspor Kürek
Akademik kadınlar: 1. Koç Üniversitesi
, 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Akademik erkekler: 1. Kadir Has Üniversitesi
, 2. Boğaziçi Üniversitesi
, 3. Koç Üniversitesi
Dereceye giren sporculara madalyaları, kulüplere de kupaları Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven ve federasyon yetkililerince verildi.