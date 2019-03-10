Kürek: Büyükler ve Deniz Küreği Türkiye Kupası'na Doğru
24 dakika önce
Büyükler ve Deniz Küreği Türkiye Kupası, 23-24 Mart'ta Sakarya'da düzenlenecek.
Büyükler ve Deniz Küreği Türkiye Kupası
, 23-24 Mart'ta Sakarya
'da düzenlenecek.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sapanca
Gölü'ndeki Kırkpınar
parkurunda gerçekleştirilecek yarışlara, çok sayıda sporcunun katılması bekleniyor.
Kulüplerin, ferdi ve takım halinde mücadele edeceği yarışlarda, Büyükler ve Deniz Küreği Türkiye Kupası 2 bin, katılım olması halinde düzenlenecek master yarışları ise bin metre üzerinden yapılacak.
Sapanca Gölü'nde 23 Mart
'ta başlayacak şampiyona sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:15 Kaynak: AA
Oyundan Çıkan Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, Islıklanınca Şaşırdı
Barcelona, Geriye Düştüğü Rayo Vallecano Maçını 3-1 Kazandı
İngiltere'de Manchester City, Sterling'in Golleriyle Kazandı
Ankaragücü, Bursasapor ile 0-0 Berabere Kaldı