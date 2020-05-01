Kürek helvaya yoğun ilgi - Son Dakika

Kürek helvaya yoğun ilgi

AFYONKARAHİSAR'da, kazanda kürekle karıştırılarak yapılan helva, ramazanda yoğun ilgi görüyor.

AFYONKARAHİSAR'da, kazanda kürekle karıştırılarak yapılan helva, ramazanda yoğun ilgi görüyor. Sandıklı ilçesine özgü kürek helvanın yapımına, su, limon ve şekerin kazanda kaynatılmasıyla başlanıyor. Daha sonra çöven bitkisi kökünden elde edilen su karıştırılıyor. Ardından kazanın içine tahin katılarak, tahta kürekle karıştırılıyor. Ortaya çıkan helva, daha sonra kaplara dökülüyor. Kakaolu helva elde etmek içinse kürekle karma işi sırasında kazana kakao ekleniyor. Hasan Ayhopa'ya ait tesiste helvanın yapılışını inceleyen Sandıklı Belediye Başkanı Hasan Ayhopa'ya ait tesiste helvanın yapılışını inceleyen Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl , "Hasan ustamız bizlere ecdattan kalma, el emeği çok fazla olan helvayı yaparak hemşehrilerimize ulaştırmamıza vesile oluyor. Aynı zamanda kendisi Sandıklımıza değer katan, imajını yükselten, hem yol üstü, hem de şehir merkezindeki dükkanıyla bizlere güven veren bir iş adamımız" dedi. İşletme sahibi Hasan Ayhopa ise kürek helvasına ramazan ayında yoğun ilgi olduğunu söyledi.

- Afyonkarahisar - Afyonkarahisar

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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