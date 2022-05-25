Kürek sporcularına yunus sürprizi - Son Dakika
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Kürek sporcularına yunus sürprizi

25.05.2022 18:25
Kürek sporcularına yunus sürprizi

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde denize açılan kürek sporcularının teknesinin yanına gelen yunusun başıyla küreklere vurduğu anlar, kamerayla görüntülendi.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde denize açılan kürek sporcularının teknesinin yanına gelen yunusun başıyla küreklere vurduğu anlar, kamerayla görüntülendi.

Ayvalık'ta kürek sporu yapan 4 kişi bu sabah tekneyle denize açıldı. Çamlık Paşa Limanı tarafında kürek çeken sporcuların yanına yunus geldi. Yunus başıyla küreklere vurdu. Sporcular, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Sporculardan Müge Kubilay, "İki günde bir sabah sporu amacıyla denize açılıyoruz, kürek çekiyoruz. Bir yunus geldi, kayığın altından geçti, sonra bir daha geçti. Ardından çıkıp çıkıp her bir küreğe tek tek kafasıyla vurarak oyun oynamak istedi. Harika bir sürpriz oldu bize. Ayvalık deniz canlıları açısında çok zengin bir bölge. Ben burada dalış da yapıyorum. Hem deniz canlıları hem de doğa manzarasıyla mükemmel bir bölge" dedi.


Kürek sporcularına yunus sürprizi
Kürek sporcularına yunus sürprizi
Kürek sporcularına yunus sürprizi
Kürek sporcularına yunus sürprizi
Kürek sporcularına yunus sürprizi
Kürek sporcularına yunus sürprizi
Kürek sporcularına yunus sürprizi
Kürek sporcularına yunus sürprizi
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Kaynak: DHA

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