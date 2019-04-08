Son Dakika Haberleri: Kürek: Ulusal Egemenlik Kupası

Kürek: Ulusal Egemenlik Kupası

1 saat önce

Kürekte Ulusal Egemenlik Kupası yarışları, 20-21 Nisan'da Sakarya'da düzenlenecek.

Kürek: Ulusal Egemenlik Kupası, System.String[]
Kürekte Ulusal Egemenlik Kupası yarışları, 20-21 Nisan'da Sakarya'da düzenlenecek.


Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda 2 bin metre mesafede gerçekleştirilecek yarışlara, çok sayıda sporcunun katılması bekleniyor.


Yarışlarda, yıldız erkekler, yıldız kızlar, genç erkekler,
genç kızlar, federe üniversite kulüpleri erkekler ile kadınlar, deniz küreği erkekler ve kadınlar
kategorilerinde ilk üç sırayı alan kulüplere kupa verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:09 Kaynak: AA

Sakarya, Spor
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