Kürek: Ulusal Egemenlik Kupası
1 saat önce
Kürekte Ulusal Egemenlik Kupası yarışları, 20-21 Nisan'da Sakarya'da düzenlenecek.
Kürekte Ulusal Egemenlik Kupası yarışları, 20-21 Nisan'da Sakarya
'da düzenlenecek. Türkiye
Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sapanca
Gölü'ndeki Kırkpınar
parkurunda 2 bin metre mesafede gerçekleştirilecek yarışlara, çok sayıda sporcunun katılması bekleniyor.
Yarışlarda, yıldız erkekler, yıldız kızlar, genç erkekler,
genç kızlar, federe üniversite kulüpleri erkekler ile kadınlar, deniz küreği erkekler ve kadınlar
kategorilerinde ilk üç sırayı alan kulüplere kupa verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:09 Kaynak: AA
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