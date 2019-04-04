Son Dakika Haberleri: Kürekle Vurulan Köpek Felç Kaldı

Kürekle Vurulan Köpek Felç Kaldı

1 saat önce

İZMİR'in Menemen ilçesinde mahalle sakinleri tarafından bakılan sokak köpeği, omurgasına kürekle vurularak kırılması sonucu felç kaldı.

Kürekle Vurulan Köpek Felç Kaldı, System.String[]
İZMİR'in Menemen ilçesinde mahalle sakinleri tarafından bakılan sokak köpeği, omurgasına kürekle vurularak kırılması sonucu felç kaldı. Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER) üyeleri, 1,5 yaşındaki köpeğin röntgenini çektirip  tedavi işlemlerini başlattı ancak veterinerler köpeğin tekrar yürüyebilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan Seyrek Mahallesi yakınlarında bölge sakinleri, baktıkları sokak köpeklerinden birinin omurgasının kırılmış olduğunu ve kafatasına darbe aldığını fark etti. Bunun üzerine Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER) ile iletişime geçen hayvanseverler, çekilen röntgenler sonucu 1,5 yaşındaki köpeğin omurgasına kürekle vurularak felç bırakıldığını öğrendi. Şiddet mağduru köpeğin tedavi edilmesi için mücadele eden HİPDER üyeleri, veterinerlerden ameliyatın çok pahalı olduğunu ve ameliyat gerçekleşmezse hayatına bu şekilde devam etmek zorunda kalabileceği bilgisini aldı. Sokakta felç bir halde yaşayamayacağını söyleyen dernek üyeleri, köpeğin sahiplendirilmesi için çağrıda bulundu. Son birkaç gündür benzeri 5- 6 olayla karşılaştıklarını söyleyen HİPDER Başkanı Funda Bonomo, köpeğe gerekli tedavilerin uygulandığını fakat omurgasındaki sinirlerin tümünün ezildiğini, bu şekilde ancak sahiplenirse iyi bir hayatı olabileceğini belirterek, hayvanseverlere çağrıda bulundu.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:35 Kaynak: DHA

Menemen, İzmir, Güncel
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