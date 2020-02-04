Kürekli güvenlik korucuları çığ bölgesine gönderildi - Son Dakika

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Kürekli güvenlik korucuları çığ bölgesine gönderildi
6 saat önce
Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığ düşmesi sonucu kaybolan minibüsü aramak için Çatak'tan 40 kişilik kürekli güvenlik korucusu da bölgeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:15 Kaynak: İHA
Van- Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığ düşmesi sonucu kaybolan minibüsü aramak için Çatak'tan 40 kişilik kürekli güvenlik korucusu da bölgeye sevk edildi.
Akşam saatlerinde Van merkezden Bahçesaray ilçesinin Altıntaş Mahallesi'ne gitmekte olan ve içerisinde 10-15 kişinin bulunduğu değerlendirilen minibüsün üzerine çığ düşmüştü. Saat 17.00 sıralarında gelen ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 acil servis, kara yolları ve jandarma ekipleri sevk edilirken, çığ altında kaybolan minibüsü aramak için Çatak ilçesinden de 40 kişilik kürekli güvenlik korucusu sevk edildi.
(İHA)
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