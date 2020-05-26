Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim (2) - Son Dakika

ŞÜPHELİ HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Afyonkarahisar'da, karakol amiri komiser Seydi Emirhan'e (38), kürekle saldıran ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen O.P., Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Sahipata Mahallesi Kocatepe Polis Merkezi yakınlarında meydana gelen olayın ardından kaçan O.P, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli O.P'nin daha önce akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu bulunduğu belirlendi. Savcılık talimatıyla O.P. tedavisi için polis eşliğindeki ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Servisi'ne getirildi.