Kürekte Büyükler Türkiye Kupası ve Akademi Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da düzenlenecek

Türkiye Kürek Federasyonu, 2020 Büyükler Türkiye Kupası ve Akademi Türkiye Şampiyonası yarışlarının Sakarya'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 31 Ekim'de Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenecek organizasyonun katılım şartları da belirlendi.

Buna göre, yarışmaya katılacak tüm sporcuların 2020 yılı lisans vizelerinin federasyon veya Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılmış olması gerekiyor.