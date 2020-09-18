Kürekte Gençler Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

Sırbistan'da düzenlenecek Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular belirlendi.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26-27 Eylül tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilecek şampiyonada madalya mücadelesi verecek milli sporcular ve kategorileri şöyle:
JW 1x (Genç Kız Tek Çifte): Deniznur Serra Baykara
JM 1x (Genç Erkek Tek Çifte): Ömer Bayram
JW 2- (Genç Kızlar İki Tek): Ruken Ülgey-Aslıhan Naran Akkay
JM 2- (Genç Erkekler İki Tek): Yunus Emre Çegen-Ulaş Kurt
JM 2x (Genç Erkekler İki Çifte): Serkan Erkal-Enver Erman
JM 4- (Genç Erkekler Dört Tek): Evren Mustafa Açar-Altar Karabudak-Ali Ardıl İlgün-Oğuzhan Erdem
JM 4x (Genç Erkekler Dört Çifte): Samet Kaban-Eren Efe Kara-İlyas Çağatay Ürdem-Kaan Yılmaz Aydın
Organizasyonda antrenör olarak Yusuf Hikmet Oktar, Gökmen Kaya, Tarık Saytan, Süheyl Yılmaz, Mehmet Keskin ve Hüseyin Kandemir görev yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:03 - Kaynak: AA
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