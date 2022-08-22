Sri Lanka'ya 989 bin dolarlık acil sağlık yardımı yapılacak

Küresel AIDS, Tüberküloz ve Sıtmayla Mücadele Fonu, tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'ya 989 bin 686 dolar acil sağlık ekipmanı yardımında bulunacağını duyurdu.

Cenevre merkezli kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, Sri Lanka'da ekonomik krizin AIDS ile mücadeleye olumsuz etkilerini yumuşatmak üzere HIV virüsünü önleyici ve tedavi edici ekipmanların temini için acil nakit yardımının onaylandığı bildirildi.

Bu kapsamda Sri Lanka'ya 989 bin 687 dolar fon gönderileceği açıklandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Küresel Fonun Bağış Birimi Direktörü Mark Edington, Sri Lanka'nın HIV ile mücadelede temel malzemeleri bulabilmek için acil yardıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Vereceğimiz fonlar, Kovid-19'un zincirleme etkilerinin ardından toparlanmakta olan ülkedeki sağlık sisteminin sıkıntılarının aşılmasına yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel Fon, son 20 yılda Sri Lanka'ya 139,6 milyon dolar sağlık yardımı gönderdi.

Sri Lanka'daki olaylar

Sri Lankalılar, ülkenin içinde bulunduğu mali durum ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı. Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ekonomik krizdeki Sri Lanka'da protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti.

Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz'da Sri Lanka Meclisinde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.