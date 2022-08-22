Sri Lanka'ya 989 bin dolarlık acil sağlık yardımı yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Sri Lanka'ya 989 bin dolarlık acil sağlık yardımı yapılacak

22.08.2022 18:44
Sri Lanka'ya 989 bin dolarlık acil sağlık yardımı yapılacak

Küresel AIDS, Tüberküloz ve Sıtmayla Mücadele Fonu, tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'ya 989 bin 686 dolar acil sağlık ekipmanı yardımında bulunacağını duyurdu.

Küresel AIDS, Tüberküloz ve Sıtmayla Mücadele Fonu, tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'ya 989 bin 686 dolar acil sağlık ekipmanı yardımında bulunacağını duyurdu.

Cenevre merkezli kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, Sri Lanka'da ekonomik krizin AIDS ile mücadeleye olumsuz etkilerini yumuşatmak üzere HIV virüsünü önleyici ve tedavi edici ekipmanların temini için acil nakit yardımının onaylandığı bildirildi.

Bu kapsamda Sri Lanka'ya 989 bin 687 dolar fon gönderileceği açıklandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Küresel Fonun Bağış Birimi Direktörü Mark Edington, Sri Lanka'nın HIV ile mücadelede temel malzemeleri bulabilmek için acil yardıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Vereceğimiz fonlar, Kovid-19'un zincirleme etkilerinin ardından toparlanmakta olan ülkedeki sağlık sisteminin sıkıntılarının aşılmasına yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel Fon, son 20 yılda Sri Lanka'ya 139,6 milyon dolar sağlık yardımı gönderdi.

Sri Lanka'daki olaylar

Sri Lankalılar, ülkenin içinde bulunduğu mali durum ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı. Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ekonomik krizdeki Sri Lanka'da protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti.

Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz'da Sri Lanka Meclisinde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.

YORUMLAR
500
IMF heyeti, ekonomik ve mali reformları görüşmek üzere Sri Lanka'ya gidecek IMF heyeti, ekonomik ve mali reformları görüşmek üzere Sri Lanka'ya gidecek
Kaynak: AA

Sri Lanka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sri Lanka'ya 989 bin dolarlık acil sağlık yardımı yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
16:40 Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
16:24 Çaya düşen terliğini almak isteyen çocuk can verdi! Cesedine ulaşma çabaları sürüyor
16:40 Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 18:44:25. #1.13#
SON DAKİKA: Sri Lanka'ya 989 bin dolarlık acil sağlık yardımı yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement