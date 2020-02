"Küresel akademi camiasında iş birliği şart"

EURIE 2020 bünyesinde gerçekleştirilen EURAS Forum'da konuşan EURAS ve EURIE Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Hiçbir üniversite dünyadaki sorunlara tek başına çözüm bulamaz. İş birliği ve sinerji oluşturmak şart" dedi.

Avrasya Üniversiteler Birliği'nin (EURAS) bu yıl 5'incisini düzenlediği Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) bünyesinde gerçekleştirilen EURAS Forum'da konuşan EURAS ve EURIE Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, dünyada yaşanan sorunları üniversitelerin tek başına çözmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, "Bilim yuvaları olan üniversiteler arasında sinerji oluşturmamız ve iş birliklerini geliştirmemiz şart" dedi.

EURAS üyelerine özel gerçekleştirilen toplantıda ayrıca, Akdeniz Üniversiteler Birliği (UNIMED) Genel Sekreteri Prof. Hmaid Ben Aziza ve Brezilya'dan Coimbra Üniversiteler Grubu Başkanı Prof. Rossana Silva da yer aldı. Toplantı başında ayrıca EURAS, UNIMED ve Brezilya Coimbra Üniversiteler Grubu hakkında tanıtıcı birer sunum gerçekleştirildi.

"TOPLUMLARIN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETMELİYİZ"

EURIE'yi el birliğiyle dünyanın en büyük üçüncü yükseköğretim zirvesi haline getirdiklerini hatırlatan Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Bu başarı hepimizin. Ancak bu noktada durmak olmaz. Bilindiği gibi mükemmelliğin sonu yoktur. Mükemmele ulaşmak daha mükemmele varmayı getiriyor. Daha mükemmeli için daha çok çalışmak durumundayız" diye konuştu. EURAS üyelerinin daha çok alanda iş birliğine giderek sinerjilerini büyütmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Aydın, "Her şeyden önce kendi içimizde ve diğer üniversitelerle olan iletişimimizi geliştirmeliyiz. Ortak akademik çalışmalarımızı yoğunlaştırmalıyız. Zira dünyada birçok sorun var. Bu sorunlara hiçbir üniversite tek başına çözüm bulamaz. Bunun için bir sinerji oluşturulması ve iş birliklerinin geliştirilmesi şart. Ayrıca üniversiteler kendilerini salt eğitim alanıyla sınırlamamalı. Çünkü birer bilim yuvası olan üniversiteler, toplumların ve toplumları yönetenlerin yollarına ışık tutmak, çağın sorunlarına çözüm aramak durumundadırlar" ifadelerini kullandı.

ENQA TOPLANTISI NİSAN'DA İSTANBUL'DA

EURAS'ın yakın zamanda üye olduğu Avrupa Yükseköğretim İçin Kalite Güvence Birliği'nin (European Association for Quality Assurance in Higher Education-ENQA) 2020 yılı toplantısının Nisan'da EURAS ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacağını hatırlatan Doç. Dr. Aydın, "EURAS olarak biz de bu vesileyle biz de kendi içimizde bir 'Akreditasyon ve Kalite Kurulu' oluşturarak kendimizi global standartlara göre mukayese etmeliyiz. Unutmayalım ki ölçemiyorsanız yönetemezsiniz. Bütün birimlerimizi, güvenlikten öğrenci işlerine, hatta tuvaletlere kadar toplam kalite anlayışıyla akredite etmeliyiz" dedi. EURAS üyesi üniversitelerde birer EURAS iletişim temsilcisi istihdam edilmesini öneren Doç. Dr. Aydın, "Biz şu an süreçleri dekanlar ve rektörler üzerinden yürütüyoruz. Ancak bu makama gelen insanlar belli bir süreyle geliyorlar. Oysa EURAS için tek bir muhatap belirlersek süreçler daha kolay ve hızlı ilerletilir" ifadelerini kullandı.

EURAS PASSPORT GELİYOR

EURAS'ın Birleşmiş Milletler, UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü gibi küresel sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği geliştirmesi, ortak projeler gerçekleştirmesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Aydın, "EURAS olarak yeni projeler geliştiriyoruz. Örneğin EURAS Passport projesiyle öğrenci değişim çalışmalarımız etkin ve sürdürülebilir olacak. Geliştireceğimiz proje havuzunda üye üniversitelerimizin ortaya atacağı parlak fikirleri paylaşacak, hep birlikte hayata geçireceğiz. EURAS Yönetim Kurulu olarak her ay online ortamda, her dört ayda bir de fiziki ortamda kurul toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. EURAS Yayınları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu yayınları öyle bir düzeye taşımalıyız ki, akademisyenler çalışmalarını yayınlatmak için sıraya girmeli" açıklamalarında bulundu.

Toplantı sonunda EURAS ve EURIE Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ile Brezilya'dan Coimbra Üniversiteler Grubu Başkanı Prof. Rossana Silva arasında bir de iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre iki birlik, öğrenci ve akademisyen değişimi alanında iş birliğine gidecek, ortak akademik çalışmalar geliştirecekler.