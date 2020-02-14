Küresel askeri harcamalar yüzde 4 arttı - Son Dakika

Küresel askeri harcamalar, ABD ve Çin'in savunma bütçelerini artırmalarının etkisiyle reel olarak 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 4'lük artış kaydetti.

Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, (IISS) tarafından küresel askeri yeteneklerin ve savunma ekonomisinin yıllık değerlendirmesini içeren "Askeri Denge 2020" kitabı bu yıl 56'ncısı düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2020) basın toplantısı ile tanıtıldı.

IISS'nın raporuna göre, küresel askeri harcamalar reel olarak 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 4 arttı. Söz konu artış, son on yılda en yüksek yıllık artış olarak kayıtlara geçti.

IISS'ye göre, Çin'in hipersonik füze programlarını da içine alan askeri modernizasyon programı Washington'u endişelendirerek Donald Trump Yönetimi'nin geçen yıl askeri harcamalarını artırmasını sağladı.

Raporda ABD'nin askeri harcamalarının geçen yıl bir önceki yıla göre 53,4 milyar dolar arttığına vurgu yapıldı. 2019'da ABD ve Çin'in askeri harcamalarının yüzde 6,6 arttığına da vurgu yapıldı.

Avrupa'da askeri harcamalarda ülkeler arasında "yarış" olduğuna yer verilen raporda, kıtada söz konusu harcamaların Rusya ile ilgili endişelerin devam etmesi nedeniyle geçen yıl yüzde 4,2 arttığının altı çizildi.

Raporda ayrıca, Asya'da askeri harcamaların son 10 yılda yüzde 50 artarak 275 milyar dolardan 423 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

Çin'in askeri harcamalarının son 10 yılda yüzde 86 artması ise dikkati çekti.